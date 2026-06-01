La recaudación creció en mayo y cortó una racha de nueve meses de caídas

La recaudación tributaria nacional registró en mayo un cambio de tendencia largamente esperado por el Palacio de Hacienda. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , los ingresos fiscales treparon a $21,51 billones , lo que representa una suba nominal del 35,6% interanual.

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Al descontar el efecto de la inflación, estimada en un 33,4% anual para el quinto mes del año, el resultado arrojó un crecimiento real que se ubica entre el 1,7% y el 6,4%, logrando así interrumpir nueve meses consecutivos de retrocesos.

El principal motor de este repunte fue un factor estacional: el vencimiento de los saldos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de las sociedades comerciales con cierre de balance en diciembre de 2025.

Este tributo aportó $8 billones, registrando una suba real del 25,8% interanual. Además del peso propio de este vencimiento, influyeron cambios normativos en el Régimen Penal Tributario y la Ley de Procedimiento Fiscal, que incentivaron una mayor cantidad de presentaciones en término.

Otros componentes que apuntalaron la mejora fiscal fueron los reintegros a las exportaciones (85%), el impuesto a los Bienes Personales (46,6%) y los gravámenes a los combustibles (6,9%). Según fuentes oficiales, este desempeño otorga un "respiro" al Gobierno en su objetivo de mantener el superávit financiero.

Consumo y empleo en rojo

A pesar del saldo positivo general, los impuestos ligados directamente al nivel de actividad económica interna continúan mostrando signos de fragilidad. El IVA, principal termómetro del consumo, recaudó $5,3 billones y sufrió una caída real del 8,1%, marcando su décima baja mensual consecutiva.

De igual manera, los recursos destinados a la seguridad social descendieron un 4,6% en términos reales, afectados por la contracción del salario real y la disminución del empleo formal.

En este rubro también impactó la entrada en vigencia del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que contempla alícuotas reducidas para las nuevas contrataciones desde el 1 de mayo.

Finalmente, el sector externo tampoco aportó señales de recuperación: los derechos de exportación cayeron un 38,8%, explicado en parte por la baja de alícuotas para granos como soja, trigo y maíz, mientras que los derechos de importación retrocedieron un 21,1% real. En lo que va del año 2026, la recaudación tributaria total acumula una baja real del 4,9% interanual.