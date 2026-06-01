Casas listas en 48 horas: el impactante desembarco de la impresión 3D de hormigón en Argentina

La industria de la construcción en Argentina atraviesa una transformación radical con la llegada de la impresión 3D de hormigón , una tecnología que permite edificar casas en tiempo récord y con una eficiencia de recursos hasta ahora desconocida en el mercado local.

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Antes, las casas de Argentina tenían este aparato, pero hoy vale una fortuna: quizás esté escondido en tu hogar

En un contexto donde los costos de construcción se mantienen elevados y el déficit habitacional afecta a 3,5 millones de personas, esta innovación comienza a consolidarse a través de proyectos de empresas privadas y universidades públicas.

El proceso utiliza máquinas de hasta 11 metros de ancho por 7 de altura que depositan capas sucesivas de material cementicio para levantar muros y estructuras internas. Según Mateo Salvatto , cofundador de la empresa Grondplek , este sistema permite completar la "obra gris" de una vivienda de 120 m² en apenas 48 horas .

Aunque la tecnología ya se emplea en potencias como Estados Unidos, Japón y Europa, su llegada a la región es reciente. Grondplek, que cuenta con una alianza estratégica con Techint desde 2025, ya ha impreso más de 500 metros cuadrados de hormigón y fabricado más de 1400 piezas.

Eficiencia y sostenibilidad

Una de las principales ventajas de este método es la optimización económica y operativa. Las estimaciones indican una reducción de costos de hasta el 30% respecto a los sistemas tradicionales, mientras que los tiempos de ejecución mejoran cerca de un 35%.

impresión 3D de hormigón

La máquina utiliza únicamente la cantidad exacta de mezcla necesaria, evitando las pérdidas comunes en las obras convencionales.

Pese a la alta automatización, el sector destaca que la intervención humana sigue siendo fundamental. La impresora se encarga de la denominada "obra gris plus" (muros, divisiones, escaleras y mesadas), pero las instalaciones sanitarias, eléctricas, carpinterías y terminaciones finales continúan requiriendo mano de obra especializada.

El impacto de esta tecnología no se limita al mercado premium sino que tiene un fuerte componente social. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya trabaja junto a la Provincia de Buenos Aires en desarrollos destinados a viviendas sociales, aprovechando la capacidad de la máquina para construir hasta tres plantas y fabricar módulos en serie.

Con estructuras antisísmicas y una durabilidad que sus creadores definen como "irrompible", la impresión 3D de hormigón deja de ser una promesa de laboratorio para convertirse en una realidad que ya edifica el futuro del hogar en Argentina.