27 de mayo de 2026 - 12:15

Recaudación: la coparticipación volvió a caer en abril y el Gobierno no prevé una recuperación en 2026

Los envíos nacionales continúan a la baja, aunque presentaron una leve mejora con respecto al primer trimestre, informó el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

El gobernador, Alfredo Cornejo junto con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

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Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

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El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, se refirió al escenario fiscal este martes, luego de presentar en la Legislatura el proyecto de ley que impulsa una serie de ajustes y reformas en el Estado provincial. Allí reconoció que los recursos nacionales que recibe Mendoza continúan en retroceso.

En el primer trimestre la recaudación venía cayendo un 7% y en abril cayó un 5%, con lo cual cae menos, pero sigue cayendo”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa.

El ministro de Cornejo remarcó además que la Provincia no proyecta una mejora sustancial en los próximos meses. “Nosotros realmente no creemos que este año se recupere en términos reales la recaudación que hubo el año pasado”, afirmó.

Las declaraciones se dan en medio de un contexto de fuerte preocupación por la evolución de los ingresos públicos, especialmente por el impacto que tiene la desaceleración económica nacional sobre la coparticipación y la recaudación tributaria.

La recaudación del primer trimestre

Semanas atrás, el Ministerio de Hacienda informó que la recaudación total de Mendoza acumuló una caída real del 5,3% durante el primer trimestre de 2026. El informe oficial marcó que el deterioro estuvo impulsado principalmente por la baja en los fondos nacionales y por una actividad económica que todavía no logra recuperarse plenamente.

En concreto, la Provincia recaudó $1.104.791 millones entre enero y marzo de 2026. El reporte detalla que $623.701 millones correspondieron a recursos de origen nacional, principalmente coparticipación, mientras que el resto provino de ingresos provinciales. Entre estos últimos, el impuesto sobre los Ingresos Brutos volvió a ser el principal sostén, con $330.229 millones recaudados.

La caída general estuvo explicada, en gran medida, por la retracción de los envíos nacionales, que disminuyeron un 7,2% en términos reales, tal como remarcó Fayad este martes.

Según el informe, esto responde a una menor recaudación del IVA, afectada por la alta base de comparación de 2025, marcada por ingresos extraordinarios vinculados a la moratoria y el blanqueo de capitales, y por una caída en el IVA aduanero.

También se registró una baja en el Impuesto a las Ganancias, aunque más moderada, aunque el informe no reveló los montos, ni el porcentaje.

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