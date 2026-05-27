27 de mayo de 2026 - 14:52

Caso Toviggino: el fiscal pidió que la causa por la mansión de Pilar pase al fuero Penal Económico

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá sostuvo que existen maniobras financieras complejas que exceden la jurisdicción de Campana.

Caso Toviggino: el fiscal solicita que la causa por la mansión de Pilar pase al fuero Penal Económico.

Caso Toviggino: el fiscal solicita que la causa por la mansión de Pilar pase al fuero Penal Económico.

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Los Andes | Redacción Política
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El fiscal general Gabriel Pérez Barberá solicitó que la causa que investiga la lujosa mansión de Villa Rosa, en Pilar, regrese al fuero Penal Económico. El expediente tiene como principal apuntado al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, en una investigación por presunto lavado de dinero.

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Hasta el momento, la causa estaba radicada en el juzgado federal de Campana, bajo la órbita del juez Adrián González Charvay. No obstante, Pérez Barberá rechazó esta competencia desde el inicio, argumentando que su fuero posee la especialización técnica necesaria para tratar delitos financieros de alta complejidad.

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La mansión en Pilar que le adjudican a Toviggino.

La mansión en Pilar que le adjudican a Toviggino.

En su planteo, el fiscal argumentó que limitar la investigación únicamente a Pilar, por el hecho de que allí se encuentra el inmueble, resulta “prematuro”, ya que las maniobras bajo sospecha tendrían conexiones con distintas jurisdicciones.

La causa busca determinar si la propiedad ubicada en Villa Rosa, valuada en unos 17 millones de dólares, junto con una colección de autos de lujo hallada en el lugar, fueron adquiridas mediante un supuesto desvío de fondos de la AFA.

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Algunos de los vehículos encontrados en la mansión de Pilar.

Algunos de los vehículos encontrados en la mansión de Pilar.

Además de Toviggino, el expediente también apunta a presuntos testaferros vinculados tanto al dirigente santiagueño como al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Ahora, la definición sobre qué juzgado continuará al frente de la investigación quedará en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que deberá resolver el conflicto de competencia entre los distintos fueros.

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