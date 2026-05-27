La Suprema Corte rechazó un recurso de Janina Ortíz y la causa "cooperativa fantasma" avanza a juicio

La Sala II de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de la suspendida diputada provincial Janina Ortiz en la causa conocida como “cooperativa fantasma”, vinculada a una presunta malversación de fondos públicos durante la gestión municipal en Las Heras.

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Con esta resolución, quedó firme el avance del expediente hacia el juicio oral y público . El fallo fue firmado por los ministros Julio Gómez , José Valerio y María Teresa Day , integrantes de la Sala II del máximo tribunal provincial.

En la resolución, la Corte resolvió “ denegar la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Janina Ortiz ”, además de imponer las costas a la parte vencida y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal de origen para continuar con el trámite judicial.

El planteo de la defensa buscaba cuestionar la elevación a juicio dictada en la investigación que también involucra al exintendente de Las Heras Daniel Orozco , además de exfuncionarios y personas vinculadas a la estructura política del municipio.

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco da su bendición esta semana. Todas las miradas apuntan a Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno del municipio.

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco da su bendición esta semana. Todas las miradas apuntan a Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno del municipio.

El impacto del fallo y los próximos pasos

Fuentes con conocimiento del expediente interpretaron el rechazo del recurso extraordinario federal como un nuevo revés para la estrategia defensiva de Janina Ortiz y Daniel Orozco en la causa conocida como “cooperativa fantasma”.

Según señalaron, la elevación a juicio ya había sido ratificada en distintas instancias judiciales, por lo que el planteo presentado ante la Suprema Corte provincial buscaba revertir una decisión que ya contaba con respaldo previo de la Justicia.

En ámbitos judiciales también remarcaron que el recurso extraordinario federal fue rechazado debido a que la causa no cuenta con una sentencia definitiva y porque el expediente no involucra delitos de competencia federal, requisitos necesarios para habilitar una eventual intervención de la Corte Suprema de la Nación.

Con esta resolución de la Sala II de la Suprema Corte, el expediente deberá regresar al tribunal de origen para continuar con el trámite procesal. El próximo paso será el sorteo de los magistrados que integrarán el tribunal encargado del juicio oral y público.

De esta manera, la causa quedó más cerca de ingresar formalmente a la etapa de debate oral, donde se analizarán las acusaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos municipales durante la gestión en Las Heras.

La causa “cooperativa fantasma”

La investigación, impulsada por el fiscal de Instrucción Juan Ticheli, se originó a partir de presuntas irregularidades detectadas durante la gestión municipal de Orozco y Ortiz en la Municipalidad de Las Heras.

El expediente gira alrededor de la cooperativa “Manos a la Obra”, que supuestamente recibía fondos municipales por servicios de limpieza y reciclaje que, según la acusación, nunca fueron efectivamente prestados.

De acuerdo con la investigación judicial, a través de esa estructura se habrían desviado alrededor de 200 mil dólares mediante contrataciones irregulares, utilización de planillas con firmas presuntamente falsificadas y trabajadores que ni siquiera integraban la cooperativa.

En el pedido de elevación a juicio también fueron incluidos el ex subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, el contador Juan Pablo Pandolfi, el exconcejal Matías Mostaccio, Adrián “Moco” Pérez y el excontador Daniel Germán Herrera.

La acusación se apoya en documentación administrativa, movimientos bancarios, testimonios y también en conversaciones halladas en el teléfono celular de Pandolfi, donde quedaron registrados intercambios vinculados al supuesto desvío de fondos municipales.