Encuesta: cuánto miden los candidatos a gobernador, el número que celebra Cornejo y la caída de Milei

A poco más de un año de las elecciones provinciales de 2027, el escenario político mendocino comenzó a mostrar los primeros movimientos concretos de cara a la sucesión de Alfredo Cornejo . Una encuesta de la consultora Reale Dalla Torre (RDT ) reveló que el oficialismo provincial mantiene el liderazgo en intención de voto, mientras que el diputado nacional Luis Petri perdió terreno respecto de las mediciones de comienzos de año.

El estudio también expuso una caída sostenida en la imagen del presidente Javier Milei en Mendoza y una estabilización en los niveles de aprobación de la gestión de Cornejo.

El relevamiento fue realizado entre el 14 y el 19 de mayo sobre 1.200 casos domiciliarios en distintos departamentos de Mendoza, con un margen de error del 2,5%. La muestra incluyó Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján, San Martín y San Rafael.

Uno de los principales datos que dejó el informe es el cambio en la evolución de las imágenes de los gobiernos nacional y provincial en Mendoza.

Según la encuesta, la aprobación de la gestión de Javier Milei cayó del 57,6% en febrero al 47,6% en mayo . En paralelo, la desaprobación subió hasta el 48,5%, marcando un escenario de virtual empate entre apoyos y rechazos al Gobierno nacional.

En contraste, la gestión de Alfredo Cornejo mostró niveles más estables durante el mismo período. En mayo, el 47% de los encuestados aprobó la administración provincial y el 48,2% la desaprobó, números similares a los registrados en abril.

Encuesta Reale - gestión de Milei en mayo

Desde la consultora que encabeza Martha Reale interpretaron que el dato político más relevante es que ambas curvas de aprobación terminaron convergiendo. Mientras la imagen de Cornejo se mantuvo relativamente estable, la de Milei retrocedió diez puntos en apenas tres meses.

El estudio también indagó sobre el clima electoral nacional. Ante la pregunta de si volverían a votar a Milei en una eventual elección presidencial, el 48,2% respondió afirmativamente, mientras que el 44,8% aseguró que votaría en contra del mandatario nacional.

Otro de los aspectos relevados por la consultora estuvo vinculado con las principales preocupaciones de los mendocinos de cara a la próxima elección para gobernador. La economía y el empleo encabezaron ampliamente las respuestas con el 52,7%, seguidos por salud con el 32,7% y seguridad con el 29,8%.

Encuesta Reale - gestión de Cornejo en mayo

Cómo miden los posibles candidatos a gobernador

En el apartado electoral, el informe mostró que el oficialismo provincial conserva el liderazgo en intención de voto a poco más de un año de las elecciones.

La consultora decidió no medir a dirigentes específicos del cornejismo y optó por utilizar la categoría “un candidato del equipo de Alfredo Cornejo”. Según explicaron en la nota metodológica, el objetivo fue evaluar el piso electoral del oficialismo sin condicionar el resultado a la imagen personal de un dirigente en particular.

La decisión llamó la atención porque el estudio no incluyó nombres propios dentro del oficialismo provincial, pese a que ministros como Tadeo García Zalazar (Educación) y Natalio Mema (Gobierno) ya blanquearon públicamente sus aspiraciones de competir por la gobernación en 2027.

De acuerdo con los datos relevados, el “candidato del equipo de Cornejo” alcanzó el 26,8% de intención de voto directa y lideró la medición. En segundo lugar apareció Luis Petri con el 20%, mientras que el peronismo quedó tercero con el 12,8%.

Encuesta Reale - intención de voto mayo

La encuesta también midió por separado al intendente de Capital, Ulpiano Suarez, quien obtuvo el 9,1% de intención de voto directa. Según explicó la consultora, la decisión respondió a que el jefe comunal posee un perfil político propio y una postura más autónoma respecto del Gobierno nacional.

En la proyección elaborada por la encuestadora, el candidato del “equipo de Cornejo” escaló al 31,1%, Petri quedó en 23% y el peronismo alcanzó el 20,4%. Ulpiano Suarez, en tanto, llegó al 11,3%.

El informe además sostuvo que existe un importante cruce de electorado entre Petri, Ulpiano Suarez y el oficialismo provincial. Según las conclusiones de la consultora, cuando la elección se vuelve más concreta, parte de los apoyos potenciales terminan concentrándose en figuras asociadas a la continuidad de gestión y a la gobernabilidad.

Encuesta Reale - potencial voto a gobernador mayo

El informe completo