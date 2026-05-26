La oposición cuestionó el proyecto del Gobierno sobre ludopatía por no prohibir la publicidad de juegos online

Este martes , diputados nacionales de la oposición se expresaron contra el proyecto de ley del Poder Ejecutivo vinculado a la prevención de la ludopatía. La Ley busca erradicar plataformas ilegales de explotación de juegos de azar pero sin prohibir la publicidad del juego legal.

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Al respecto, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, recordó que aquella iniciativa “prohibía toda publicidad , mecanismo idéntico al implementado para los cigarrillos, que tan buen resultado dio”, señaló a través de un posteo en su cuenta de X.

El Proyecto de Juego on line del PE, no es de prevención de la ludopatia, sino de reafirmación de apoyo a las apuestas on line. El Proyecto no es del titular del Sedronar, es de @fedesturze y lo tenían ya escrito hace 2 años, cuando en la HCDN pudimos dar media sanción con 140…

“Cerrábamos el camino a un lobby poderoso: el juego”, reafirmó la legisladora opositora y consideró que “con este proyecto ganan las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas”.

“Que propongan castigar con más pena y prohíban publicidad de plataformas clandestinas es una afrenta a la inteligencia de los argentinos”, señaló Frade.

Para la diputada, el proyecto sobre regulación de juegos de azar online del Gobierno “no es de prevención de la ludopatía sino de reafirmación de apoyo a las apuestas online”.

Asimismo, la Diputada afirmó que “las apuestas y casinos on line, destruyen salud mental de jóvenes, pero también de adultos que afectan a hijos menores. La ludopatía no se detiene sola. No se detiene ‘haciendo como qué’. No puede triunfar la recaudación y el lavado de dinero. No puede triunfar las mentes dañinas que anidan en el Gobierno”.

“Seguiremos peleando.Ojalá esta pesadilla tan dañina termine en el 2027. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio del juego”, concluyó Frade.

En la misma sintonía, su compañero de bancada, Maximiliano Ferraro (CC-ARI), sostuvo que pese a que el Gobierno presenta el proyecto como de prevención de la ludopatía, “lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea”.

“Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas. Solo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado”, cuestionó.

“¿Adictos al juego legal? Ni un drama, que te bombardeen con publicidad, promociones y apuestas online las 24 horas”, protestó el dirigente opositor.

El proyecto del Gobierno para regular los juegos online

El proyecto del Poder Ejecutivo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, apunta a combatir la explotación y difusión de plataformas de juego no autorizadas, además de prohibir el acceso de menores de edad. Sin embargo, sobre la publicidad legal apenas se menciona que “no podrá utilizar contenidos que vinculen la participación en juegos de azar en línea con el éxito personal, laboral o social, o sugieran que tal participación conlleva aceptación social”.

Sobre la sanción a responsables de plataformas de juego no autorizadas, se proponen penas de tres a seis años, junto al bloqueo de dominios y limitación de circuitos de pagos de los operadores ilegales.