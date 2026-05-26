El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales sindicales y les dio 15 días para sanear sus cuentas

La Superintendencia de Servicios de Salud intimó a gremios clave por irregularidades financieras y de cobertura. Si no presentan un plan de contingencia, afrontarán la intervención o el cierre definitivo.

En un nuevo capítulo de la estrategia oficial de ordenamiento y control sobre el sistema de salud sindical, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), formalizó la declaración de situación de crisis para cinco obras sociales gremiales.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 934 a 938/2026, expone según el oficialismo un escenario de severas irregularidades administrativas, contables y de cobertura médica que pone en jaque la continuidad operativa de estas entidades.

Con esta disposición, el organismo regulador otorgó un plazo perentorio de 15 días hábiles para que las conducciones de estas obras sociales presenten un “Plan de Contingencia y Saneamiento”. De no cumplir con las metas trimestrales exigidas, las entidades se exponen a procesos de intervención directa o a la pérdida definitiva de su personería operativa, una política que el Ejecutivo viene aplicando de forma sistemática con los agentes del seguro médico que muestran insolvencia.

Las obras sociales afectadas en esta instancia pertenecen a sectores diversos de la actividad gremial: Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Obra Social de Serenos de Buques; Obra Social Modelos Argentinos; Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Las resoluciones ministeriales detallaron que las auditorías integrales detectaron que los prestadores superaron el “factor de criticidad” económica y de atención al afiliado establecido por el Decreto 1400/2001.