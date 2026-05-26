El Gobierno respaldó al titular de Aysam antes de la imputación por contaminación en Corralitos: qué dijo

En medio de la crisis por los derrames cloacales en Corralitos y previo de que la Justicia imputara al presidente de AYSAM, Humberto Mingorance , el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , salió a respaldar públicamente al funcionario.

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El titular de la cartera de Gobierno descartó que una eventual renuncia de Mingorance pueda resolver el conflicto sanitario y ambiental que atraviesa Guaymallén.

Las declaraciones fueron realizadas durante una actividad en el Centro de Monitoreo de Transporte, donde el Gobierno provincial presentó nuevas prestaciones de la aplicación MendoTran Cuándo Subo.

Allí, Mema fue consultado sobre la situación de AYSAM y la posibilidad de que Mingorance deje su cargo tras las críticas y el avance de las investigaciones por los vuelcos de líquidos cloacales sobre un canal de riego en Los Corralitos.

“ Una renuncia no veo que solucione el problema. Porque va a asumir otra persona a la empresa y va a tener el mismo problema porque los flujos cloacales siguen ahí”, afirmó el ministro.

Natalio Mema-Gobierno

El respaldo de Mema a Mingorance

En ese sentido, sostuvo que la situación excede a la actual conducción de la empresa estatal y aseguró que cualquier persona que hubiera estado al frente de AYSAM “iba a pasar” por un escenario similar debido al deterioro estructural del sistema cloacal del Gran Mendoza.

“Acá no hay una acción de la empresa o una inacción de la empresa. De hecho, eso sucedió porque se vienen haciendo obras y se vienen trazando para acá. Por lo tanto, ahí no hay una cuestión de la persona”, señaló.

Mema también remarcó que el servicio cloacal tiene una complejidad distinta a otros servicios públicos porque no puede interrumpirse.

“El servicio de cloaca es un servicio que no se puede cortar. Podemos cortar el agua, podemos cortar el gas, podemos cortar la energía eléctrica, la cloaca no”, explicó.

Además, defendió las medidas adoptadas por la empresa para evitar que los líquidos cloacales terminaran en las calles y viviendas de la zona afectada. Según indicó, el objetivo prioritario fue impedir el contacto directo de los efluentes con la población.

“La mejor solución dentro de esa crisis es evacuar el agua a través de los canales de riego. Bueno, eso es lo que se ha venido haciendo”, expresó el funcionario.

La imputación a Mingorance y la cúpula de AYSAM

Las declaraciones de Mema se dieron antes de que la Justicia imputara formalmente a Mingorance, al gerente general Darío Hernández y al gerente operativo Carlos Sifuentes por los delitos de daño agravado sobre un bien de uso público y contaminación del agua de un modo peligroso para la salud, en el marco de la investigación por los vuelcos clandestinos al canal Vertientes Corralitos.

La imputación fue impulsada por el fiscal Gabriel Blanco y respaldada por los fiscales adjuntos Gustavo Pirrello y Paula Quiroga, quienes tomaron como base la resolución 481 del Departamento General de Irrigación, organismo que además aplicó una multa récord de $120 millones contra AYSAM por considerar que existió una contaminación “de gravedad excepcional”.

Aysam presentó la denuncia en la Justicia / Humberto Mingorance Humberto Mingorance, presidente de Aysam, fue imputado por contaminación de canales.

Según la acusación, la empresa volcó líquidos cloacales sin autorización sobre el canal de riego y además produjo daños sobre infraestructura pública hídrica. La causa se encuadró bajo la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

La resolución de Irrigación también consideró agravante que la maniobra se realizara “sin ningún tipo de permiso” y mediante una “intervención ilícita sobre infraestructura pública”.

Las obras y la explicación oficial sobre el colapso cloacal

Al explicar el origen del problema, Mema apuntó al crecimiento urbano del Gran Mendoza y a la antigüedad de la infraestructura cloacal. Según detalló, la Provincia lleva invertidos más de 200 millones de dólares en obras durante los últimos diez años sobre una red que tiene más de 45 años de antigüedad.

Además, indicó que el colector cloacal de Corralitos recibe líquidos provenientes de distintos departamentos como Maipú, Luján, Ciudad y Godoy Cruz, lo que terminó generando un colapso en el sistema.

Sobre las obras en ejecución, el ministro explicó que actualmente se trabaja en soluciones de corto, mediano y largo plazo. Entre las tareas inmediatas mencionó la realización de bypass y la reconducción del caudal en la zona obstruida, mientras que a futuro vinculó la solución definitiva con la ampliación del sistema El Paramillo.

“La situación de cada una de las personas en ese lugar es tremenda, horrible, terrible y estamos trabajando para que eso dure lo menos posible”, afirmó.

contaminación en corralitos Multa millonaria a AySAM por presencia de efluente cloacal crudo en un canal de riego.

La multa de Irrigación y la defensa de AYSAM

Mientras avanza la causa penal, AYSAM también logró frenar provisoriamente la ejecución de la multa de Irrigación. La empresa presentó un recurso de reconsideración que fue admitido con efecto suspensivo, por lo que el cobro quedó momentáneamente detenido hasta que el Honorable Consejo de Apelaciones revise el expediente.

En su defensa administrativa, AYSAM argumentó que los vuelcos controlados al canal fueron una medida de mitigación para evitar que los líquidos cloacales circularan por la vía pública y sostuvo además que sus monitoreos diarios no detectaron afectaciones bacteriológicas ni fisicoquímicas significativas en el agua.

Mema, por su parte, aseguró que existe un monitoreo permanente por parte de Irrigación, AYSAM, el Ministerio de Salud y Ambiente y afirmó que hasta el momento “no se ha registrado contaminación” en los controles realizados en la zona.