El Gobierno tomará más deuda para transferirle un salvataje de $580.000 millones al PAMI

La asistencia financiera fue oficializada por el Gobierno nacional en medio de reclamos por demoras en prestaciones y falta de medicamentos. El aporte se realizará mediante emisión de deuda con vencimientos entre julio y septiembre.

El Gobierno nacional dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en medio de crecientes reclamos por cortes en prestaciones médicas y demoras en la entrega de medicamentos.

La asistencia fue oficializada este viernes mediante la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial. Según se detalla en la normativa, el objetivo es que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

En los considerandos, el Ejecutivo reconoció la “crítica situación financiera” que atraviesa el instituto, conocido por administrar la cobertura médica de jubilados y pensionados.

El financiamiento se realizará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos previstos entre julio y septiembre de este año, lo que implica que el Gobierno tomará nueva deuda para concretar el aporte.

El primer tramo, equivalente al 33% del total, será cubierto con letras que vencen el 31 de julio de 2026 por más de $173.600 millones. Un segundo desembolso, también del 33%, se integrará con instrumentos que vencen el 31 de agosto por unos $164.000 millones. El restante 34% se completará con letras con vencimiento al 30 de septiembre, por más de $187.300 millones.

La resolución establece además que estas Letras del Tesoro deberán ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio financiero, tal como lo exige la Ley de Presupuesto General 2026. La medida lleva las firmas de Federico Furiase y Carlos Guberman.