El Gobierno aprobó la Ley Hojarasca en Diputados: el proyecto busca eliminar 70 normas "obsoletas"

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada Ley Hojarasca , el proyecto promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. El proyecto obtuvo 138 votos afirmativos, 96 rechazos y nueve abstenciones .

De esta manera, pasará al Senado para intentar convertirse en ley . El objetivo central de la iniciativa es eliminar más de 70 normas que el Gobierno considera desactualizadas o sin utilidad dentro del digesto jurídico argentino. “LA LIBERTAD AVANZA” , escribió Javier Milei en sus redes sociales tras la votación.

“Se van ordenando las regulaciones sin leyes obsoletas ni aquellas que limitan las libertades” , retuiteó también el presidente argentino en su cuenta de X. De esta manera, desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a reducir trabas burocráticas y simplificar regulaciones vigentes.

En la misma sesión se votará más tarde el proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por “Zona Fría” , además de la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

Qué fundamente el Gobierno nacional

Durante el debate, el diputado Bertie Benegas Lynch (LLA) destacó el proyecto de Ley Hojarasca para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para “hacerle la vida imposible” al ciudadano argentino “de bien”.

“Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible y no se dan cuenta que en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación de la Constitución”, consi

Para el miembro informante del oficialismo, “esto se debe en buena medida a que buena parte de nuestros pares desconocen que el derecho y el gobierno es anterior a la ley”.

“Los gobiernos no nos otorgan derechos sino que nos reconocen derechos”, apuntó el economista libertario, que agregó que “la degradación del derecho viene cuando pensamos que una ley es justa por la cantidad de manos levantadas”.

Benegas Lynch sostuvo que “las regulaciones, las leyes y las normas son para proteger la vida, la propiedad y el derecho”. “No es el derecho a la felicidad o como se dice ahora el derecho al futuro”, siguió el diputado de La Libertad Avanza.

“Medir la calidad legislativa por la cantidad legislativa es lo que he observado en estos dos años y medio. Es francamente patético y resulta ser una carrera para acumular proyectos en comisiones, y hasta los autores no tienen el menor interés en que vean la luz del recinto”, cuestionó.

Permitirá salir del “laberinto regulatorio”

En ese sentido, reivindicó la Ley Hojarasca como un mecanismo para salir de “este laberinto regulatorio y de esta carrera de obstáculos para el laburante argentino de bien” y que a su juicio constituye “una cosa irrespirable en la Argentina”.

En tanto, el legislador oficialista denunció que muchas normas fueron concebidas como “barreras artificiales para cobrar el peaje de la política” y así nutrir los “quioscos” de muchos políticos tradicionales.

“Esto sirve para alimentar el ego de los políticos megalómanos, pigmeos morales que no saben controlar ni siquiera sus complejos de inferioridad porque no pueden tolerar y se revuelcan cuando ven a un argentino de bien progresando y productivo”, concluyó.