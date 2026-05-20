20 de mayo de 2026 - 15:20

Milei vuelve a reunir al todo su Gabinete tras los cruces internos en el Gobierno: quiénes serán parte

El presidente busca forzar y afianzar la convivencia entre las partes que componen su Gobierno. La decisión llega luego del cruce entre Santiago Caputo y Martín Menem.

Javier Milei ingresando a Casa Rosada.

Javier Milei ingresando a Casa Rosada.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei volverá a reunir a todo su Gabinete la próxima semana, en una convocatoria que se realizará en medio de semanas con fuertes tensiones internas dentro del oficialismo. La intención del mandatario es forzar la coexistencia de las partes que componen su Gobierno.

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El encuentro se llevará a cabo el lunes 25 de mayo, pese al feriado patrio. La cúpula libertaria tiene en mente “limitar algunas reuniones” a la plana mayor del Poder Ejecutivo, es decir, sin la asistencia de Martín Menem y Patricia Bullrich. Sin embargo, contará con la participación de la planta completa.

Miembros del Gabinete se verán las caras nuevamente en medio de polémicas

En tanto, según informó Noticias Argentinas, la reunión de ministros, secretarios y legisladores tendrá lugar después del habitual Te Deum que celebra en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires a la que el mandatario estila asistir rodeado por sus principales funcionarios.

Asimismo, al día siguiente, el ministro coordinador reunirá en sus oficinas ubicadas en el Ministerio del Interior a la reducida mesa política que discute en detalle la estrategia legislativa por orden directa del libertario.

A las 11, y ante la presencia de los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), pero también de la senadora Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, será la primera vez que los Menem y Caputo se vean cara a cara luego de la escala virtual del sábado.

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