Milei vuelve a reunir al todo su Gabinete tras los cruces internos en el Gobierno: quiénes serán parte

El presidente busca forzar y afianzar la convivencia entre las partes que componen su Gobierno. La decisión llega luego del cruce entre Santiago Caputo y Martín Menem.

El presidente Javier Milei volverá a reunir a todo su Gabinete la próxima semana, en una convocatoria que se realizará en medio de semanas con fuertes tensiones internas dentro del oficialismo. La intención del mandatario es forzar la coexistencia de las partes que componen su Gobierno.

El encuentro se llevará a cabo el lunes 25 de mayo, pese al feriado patrio. La cúpula libertaria tiene en mente “limitar algunas reuniones” a la plana mayor del Poder Ejecutivo, es decir, sin la asistencia de Martín Menem y Patricia Bullrich. Sin embargo, contará con la participación de la planta completa.

La decisión llega después de varios episodios que expusieron diferencias dentro del espacio libertario, especialmente tras los cruces públicos entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Ese escándalo en las redes se sumó a las polémicas ya consolidadas como la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de enriquecimiento ilícito. En la mira también se encuentra el diputado Manuel Quintar, culpado de “ostentación” tras comprarse un Cybertruck y utilizarlo para ir al Congreso.

Miembros del Gabinete se verán las caras nuevamente en medio de polémicas En tanto, según informó Noticias Argentinas, la reunión de ministros, secretarios y legisladores tendrá lugar después del habitual Te Deum que celebra en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires a la que el mandatario estila asistir rodeado por sus principales funcionarios.