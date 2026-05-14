14 de mayo de 2026 - 23:49

Quintar explicó cómo compró el Tesla Cybertruck: "Son ingresos que puedo justificar"

El diputado libertario aseguró que pagó el Tesla Cybertruck con fondos declarados, negó ostentación y explicó por qué el vehículo apareció estacionado en el Congreso.

El diputado nacional Manuel Quintar.

El diputado nacional Manuel Quintar.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, salió a explicar cómo adquirió el Tesla Cybertruck que generó polémica tras aparecer estacionado en el Congreso de la Nación y aseguró que todos los fondos utilizados para la compra pueden ser justificados con su declaración patrimonial.

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El legislador jujeño detalló que compró el vehículo en Estados Unidos por 126 mil dólares y que luego debió afrontar una elevada carga tributaria para ingresarlo al país. Según explicó en declaraciones televisivas, entre impuestos y costos de importación terminó desembolsando más de 200 mil dólares.

El diputado jujeño Manuel Quintar, junto a su Tesla
El diputado jujeño Manuel Quintar, junto a su Tesla

El diputado jujeño Manuel Quintar, junto a su Tesla

Quintar negó haber querido ostentar con el vehículo

El diputado rechazó las críticas que apuntaban a una supuesta exhibición de lujo dentro del Congreso y sostuvo que nunca buscó llamar la atención con el automóvil eléctrico. “No es ostentación. Sería ostentación si lo dejo en Puerto Madero. Lo llevé al Congreso porque vivo cerca y necesitaba guardarlo ahí”, afirmó.

Además, explicó que ese día había retirado el vehículo de un taller luego de realizar una inspección técnica vinculada al proceso de habilitación para circular en Argentina. “Tenía que hacerle una VTV con un ingeniero especializado para obtener un certificado. Lo saqué del taller, pasé por una estación de servicio y después lo dejé en el Congreso”, señaló.

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Quintar también aseguró que, al advertir la repercusión que había tomado el tema en redes sociales y medios de comunicación, le pidió a otro legislador que retirara el vehículo del estacionamiento.

Tesla Cybertruck
El accidentado viaje del Tesla Cybertruck del diputado Manuel Quintar

El accidentado viaje del Tesla Cybertruck del diputado Manuel Quintar

Cómo financió el Tesla Cybertruck

El legislador libertario sostuvo que toda la operación fue realizada de manera formal y mediante transferencias bancarias. “Lo pagué por transferencia y está todo bancarizado. Son ingresos que puedo justificar”, remarcó.

En ese sentido, explicó que posee un estudio jurídico que actualmente cuenta con 16 integrantes y que además participa de una empresa familiar vinculada al área de salud. “Tengo muchos clientes y hace tiempo que no estoy litigando personalmente por cuestiones obvias”, agregó.

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El pasado político de Quintar antes de llegar a La Libertad Avanza

Durante la entrevista, Quintar también recordó que antes de sumarse al espacio de Javier Milei había participado políticamente dentro del Frente de Todos en la provincia de Jujuy. En 2021 fue candidato provincial con el lema “Transformemos la provincia y pongamos a Jujuy de pie”, aunque aseguró que aquella experiencia terminó siendo una desilusión.

“Me metí en política de forma inocente. Fui opositor al radicalismo en Jujuy y después me llevé una gran desilusión”, expresó. En redes sociales, el diputado suele mostrarse vinculado al motocross y al enduro, además de compartir mensajes políticos y publicaciones relacionadas con su estilo de vida.

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