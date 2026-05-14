El Gobierno consiguió aprobar en el Senado la ley de regularización de armas

El Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para regularizar la tenencia de armas de fuego y prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones hasta diciembre de 2027.

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La iniciativa ya había sido aprobada en 2024 por la Cámara de Diputados y finalmente obtuvo sanción definitiva en la Cámara alta con 40 votos afirmativos y 26 negativos .

Con 40 votos a favor y 26 en contra queda aprobado en general el proyecto de ley sobre regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego

El proyecto recibió el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza , el PRO , la UCR , Provincias Unidas, el Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y La Neuquinidad. En tanto, el interbloque peronista y Convicción Federal rechazaron la propuesta y reunieron los 26 votos negativos.

Uno de los pocos puntos que logró consenso total fue el artículo vinculado a la prórroga del plan de entrega voluntaria de armas.

Embed - VOTACIÓN REGULARIZACIÓN DE ARMAS - SESIÓN 14-05-26

Qué establece la nueva ley

La norma incorpora un sistema simplificado para que los usuarios puedan regularizar la tenencia legítima de armas de fuego mediante un trámite ágil y mayormente digital.

Además, establece que quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad en el manejo de armas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Senado sancionó el proyecto sobre tenencia y entrega voluntaria de armas La Cámara alta sancionó el proyecto sobre tenencia y entrega voluntaria de armas. Prensa Senado

Otro de los puntos centrales es la extensión hasta el 31 de diciembre de 2027 del programa de entrega voluntaria y anónima de armas y municiones para su destrucción.

La ley mantiene la posibilidad de que personas con armas no registradas puedan entregarlas de manera voluntaria y anónima, sin enfrentar consecuencias legales por la tenencia irregular. Además, el sistema contempla un incentivo económico administrado por la ANMaC, que se entregará mediante cupones canjeables por dinero en efectivo.

La iniciativa también fija un plazo de 360 días para que quienes posean armas no autorizadas puedan presentarse ante el organismo de control y regularizar su situación.

Los argumentos a favor y en contra

La presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Losada, defendió el proyecto y sostuvo que el objetivo es mejorar el control estatal sobre las armas. Según explicó, la normativa permitirá avanzar en una mayor trazabilidad y facilitará la entrega voluntaria mediante mecanismos anónimos e incentivos económicos.

Embed - SENADORA ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI 3 - SESIÓN 14-05-26

Desde la oposición, el senador peronista Martín Soria cuestionó la política oficial en materia armamentística y advirtió sobre el incremento de armas registradas e importaciones durante la actual gestión.

Por su parte, la ministra de Seguridad y titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que la ley apunta a fortalecer la responsabilidad y el registro formal de armas de fuego que actualmente carecen de control estatal efectivo.