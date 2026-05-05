El Senado confirmó sus representantes en el Jury de Enjuiciamiento: abrumadora mayoría para Alfredo Cornejo

El nuevo Senado de Mendoza debutó este martes con la confirmación de autoridades para el período legislativo iniciado el 1 de mayo . El cuerpo ratificó la continuidad de los principales cargos, pero también resolvió los 7 integrantes que le corresponden para el Jury de Enjuiciamiento , y sorprendió la abrumadora mayoría que tendrá Alfredo Cornejo .

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La vicegobernadora Hebe Casado encabezó la sesión tras la apertura de las sesiones ordinarias , realizada días atrás por el gobernador. En ese contexto, se recordó que el Senado ya había resuelto la continuidad del senador Martín Kerchner como presidente provisional .

Asimismo, durante la jornada se completó la nómina de autoridades con la designación de las vicepresidencias :

La propuesta de nombrar a las actuales autoridades fue comunicada por la senadora radical Natacha Eisenchlas y contó con el respaldo del bloque justicialista , así como con el acompañamiento de legisladores de otros espacios políticos.

La renovación de la Cámara de Senadores también influyó en la composición del Jury de Enjuiciamiento , órgano encargado de analizar y dar curso a denuncias contra jueces, fiscales, defensores públicos y titulares de organismos autárquicos .

El Jury se compone de 21 integrantes: los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores provinciales y siete diputados provinciales.

Con la nueva repartición de bancas, donde Cambia Mendoza/UCR tiene 19 y La Libertad Avanza aporta otras 5 como bloque propio, la oposición quedó reducida a una participación menor en el Jury, con un solo integrante contra seis oficialistas.

Mauricio Sat-Senado-jura El senador Mauricio Sat (PJ) fue electo vicepresidente de la Cámara Alta y será el único representante de la oposición en el Jury de Enjuiciamiento. Prensa Senado

Hasta abril, la repartición era de 4 lugares para Cambia Mendoza, 2 para el PJ y 1 para La Unión Mendocina.

Como miembros titulares fueron designados los radicales Martín Kerchner, Leonardo Yapur, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Néstor Majul.

A ellos se sumaron el peronista Mauricio Sat y la libertaria Carolina Loparco. Al tratarse de dos “minorías”, ocuparon esos lugares, pero LLA claramente responde al oficialismo.

En tanto, como suplentes fueron nombrados los oficialistas María Beatriz Galiñares, Evelin Pérez, Gustavo Soto, Patricia Sánchez y Yamel Ases.

Ariel Pringles (LUM) será reemplazante de Sat y Lucas Fosco (LLA) hará lo propio con Loparco.

Este miércoles, la Cámara de Diputados anunciará a sus representantes para el Jury. Hasta el mes pasado, Cambia Mendoza tenía 5 miembros y los dos restantes se dividían el PJ y LUM.

La composición de LAC

En cumplimiento del artículo 14 del Reglamento Interno, se conformó la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), una de las más relevantes dentro del funcionamiento parlamentario.

La misma estará integrada por los oficialistas Walther Marcolini, Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Leonardo Yapur, Gustavo Soto, María Beatriz Galiñares, Carolina Loparco y Lucas Fosco.

Se suman los peronistas Adriana Cano, Pedro Serra y Ariel Pringles (LUM), y completa el demócrata Armando Magistretti.

Finalmente, se indicó que la conformación del resto de las comisiones será definida en las próximas sesiones, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno del cuerpo.