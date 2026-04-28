El Emop ya tiene nuevas autoridades: el Senado dio luz verde a los elegidos de Alfredo Cornejo

En su última sesión con la actual composición, el Senado provincial aprobó los pliegos propuestos por el gobernador Alfredo Cornejo para cubrir cargos jerárquicos en el Ente de la Movilidad Provincial (Emop) , el organismo encargado de regular y fiscalizar el transporte público en la provincia.

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Mediante votación secreta , el oficialismo logró ratificar la designación de Agustina Llaver como directora presidenta del ente. La funcionaria ya venía desempeñándose de manera interina tras la escandalosa salida de Jorge Teves, quién renunció tras ser detenido alcoholizado en enero de 2025.

De esta forma, el nombramiento formal de la sobrina nieta del exgobernador Felipe Llaver consolida una conducción que en la práctica ya estaba en funciones.

Según lo expuesto durante su paso por la audiencia pública, Llaver planteó como ejes de gestión la modernización del sistema y el fortalecimiento de los mecanismos de control, con foco en herramientas de geolocalización y trazabilidad digital .

En la misma sesión, el Senado también prestó acuerdo para las vocalías del directorio, confirmando a Jorge Alberto López y Lucas Adrián Quesada.

Las designaciones responden a la decisión del Ejecutivo de terminar de ordenar la estructura del EMOP, un ente clave en la regulación del transporte pero que históricamente ha estado bajo la lupa por su capacidad de control y fiscalización.

El arribo de Jorge López al Emop

Jorge López cumple su mandato como diputado provincial de Cambia Mendoza esta semana, por lo que dejará la Legislatura tras 12 años consecutivos, para arribar al Emop por un período de 4 años.

El dirigente lavallino arribó a la Casa de las Leyes en el año 2014 y luego renovó su banca en la Cámara de Diputados en los períodos 2018-2022 y 2022-2026. Previamente, se desempeñó como concejal de Lavalle, departamento por el cual compitió como candidato a intendente en 2011 y 2019, sendas elecciones donde resultó electo el peronista Roberto Righi.

Jorge López-Emop Jorge López deja la Legislatura para asumir como nuevo vocal del Emop. Prensa Senado

En la Legislatura, el licenciado en Economía se transformó en una pieza clave para la discusión presupuestaria, tanto de Cornejo como de Rodolfo Suárez, al desempeñarse como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja.

Por el lado de Quesada, es licenciado en Turismo y fue nombrado por el exgobernador Rodolfo Suárez en el año 2022, tras finalizar su mandato como senador provincial y ser avalado por la Cámara Alta. De esta manera se mantendrá en el cargo de vocal del Emop por los próximos 4 años.