Milei desestimó la interna libertaria y ratificó su confianza en Martín Menem y Santiago Caputo

El presidente Javier Milei rompió el silencio sobre las recientes tensiones dentro de su espacio político, asegurando que las versiones de una interna entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y su asesor Santiago Caputo , son parte de una maniobra "prefabricada para generar un problema" .

El conflicto se originó el último fin de semana a partir de una publicación de Santiago Caputo, quien expuso una cuenta anónima de la red social X denominada @PeriodistaRufus . Según trascendió, dicho perfil compartía críticas hacia sectores del Gobierno y fue vinculado al entorno de Menem debido a un link de Instagram que redirigía a su perfil personal.

Ante esta situación, Menem explicó ante el gabinete y el bloque de diputados que se trató de un "error involuntario del CM" (community manager) al compartir una noticia, denunciando a su vez una intención deliberada de perjudicar políticamente.

Milei fue tajante al respaldar a ambos protagonistas. Sobre el titular de la Cámara Baja, afirmó que lleva adelante una "tarea enorme, fenomenal, extraordinaria" . Respecto a Santiago Caputo, el mandatario fue más allá del plano profesional y expresó: "Es como un hermano para mí" , confirmando que seguirá integrando la mesa política del oficialismo.

"La controversia del fin de semana es algo que está prefabricado para generar un problema" Javier Milei dijo que "le han plantado a Martín Menem" la supuesta cuenta falsa de X y contó que el presidente de la Cámara de Diputados ya "lo explicó dentro del Gabinete". pic.twitter.com/rC9GhqWbbO

Para el Presidente, la existencia de discrepancias no debe leerse como una fractura interna, sino como una muestra de pensamiento crítico. "Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie", sostuvo, añadiendo que lo fundamental para su gestión son los resultados y el cumplimiento de las promesas de campaña.

A pesar de que el entorno de Caputo y el sector alineado con Karina Milei han mostrado señales de desconfianza y diferencias operativas en los últimos meses, el Gobierno busca ahora desviar el foco de estas disputas digitales. La estrategia oficial se centrará en reactivar la agenda legislativa con el envío de un nuevo paquete de proyectos al Congreso este viernes, priorizando la gestión sobre el ruido en las redes sociales.