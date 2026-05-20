Fundación Deliberar: Cornejo ya cuenta con su propio espacio para discutir con Lousteau en la UCR porteña

El gobernador Alfredo Cornejo puso un pie en la Ciudad de Buenos Aires para socavar la hegemonía de Evolución Radical, el sector encabezado por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, en la UCR porteña. El nuevo espacio lanzado a través de las redes sociales se llama Fundación Deliberar y la encabeza el asesor legislativo Lucas Clark. Será inaugurado formalmente con un acto en el mes de junio, anticipó el armador.

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Clark se desempeña como procesecretario administrativo del Senado de la Nación y es uno de los embajadores de Cornejo en Buenos Aires, desde hace tiempo. Fue su asesor legislativo, tanto en su paso como diputado como senador nacional hasta el año 2023, que fue electo gobernador.

En contacto con Los Andes , el dirigente asegura que buscan recuperar el electorado histórico del radicalismo porteño y construir una alternativa inspirada en la experiencia de Cambia Mendoza .

El presidente de la fundación explicó que el proyecto ya tuvo su puesta en marcha institucional y anticipó una presentación pública con presencia de Cornejo.

“Lo que hicimos fue el lanzamiento formal de la Fundación , en el sentido de que lanzamos las redes sociales y la web y damos inicio oficial al trabajo. Pero tenemos previsto, obviamente de acuerdo con la agenda de Cornejo , de acá a un mes o mes y pico, un acto de lanzamiento formal”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasmclark/status/2056491975440806307&partner=&hide_thread=false La política porteña hace tiempo dejó de pensar el futuro. Se limita a administrar el presente, justificar problemas y gestionar la resignación.@DeliberarCABA nace para discutir algo distinto.



Una Buenos Aires más moderna.

Más segura.

Más ambiciosa.



Las ciudades que se… pic.twitter.com/QbxEmLgM6Q — Lucas Clark (@lucasmclark) May 18, 2026

La referencia política de Alfredo Cornejo

Clark sostuvo que el espacio toma como referencia al mandatario mendocino tanto por su construcción política como por su gestión.

“Nosotros creemos que la referencia de Cornejo es una referencia política y de gestión. Vemos que el radicalismo mendocino ha sido exitoso, no solo desde lo electoral sino también por su construcción transversal, por el trasvasamiento generacional y por los espacios que fue ocupando”.

En esa línea, consideró que ese esquema debería replicarse en otros distritos. “Creemos que ese es el radicalismo que tendría que funcionar en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país”.

Además, remarcó que parte de las políticas aplicadas en Mendoza podrían adaptarse al distrito porteño como base de una futura plataforma de gobierno.

Críticas al perfil que imprimió Lousteau

Clark fue crítico del proceso político encabezado por Martín Lousteau dentro del radicalismo porteño y consideró que desdibujó la identidad histórica del partido en la Ciudad de Buenos Aires.

“Creemos que históricamente el radicalismo porteño tuvo una posición de centro oscilante y que el proceso político de Lousteau terminó llevando al partido hacia una propuesta que empezó a confundirse con otras expresiones, como el kirchnerismo”, explicó.

Alfredo Cornejo se refirió a los dichos de Martín Lousteau sobre la dirigencia radical. Alfredo Cornejo y Martín Lousteau, adversarios políticos dentro de la UCR Archivo Los Andes

A su juicio, eso provocó una fuga de votantes hacia otras opciones. “Terminó siendo una propuesta más parecida al kirchnerismo que a la que históricamente acompañó el radicalismo de la Capital. Ese electorado en parte se fue al PRO y a La Libertad Avanza”.

Frente a eso, sostuvo que la UCR debe volver a ser protagonista de una coalición amplia, similar al esquema mendocino. “Creemos que el radicalismo tiene que ser parte fundamental de una fuerza amplia, pero transformadora, como hizo Cornejo en Mendoza”.

La mirada sobre Jorge Macri y La Libertad Avanza

Consultado por la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Clark evitó una confrontación directa y planteó una postura matizada. “Creemos que hay muchas cosas del gobierno de Jorge Macri que están bien y otras que se pueden mejorar”.

Recordó además el proceso político del PRO en la Ciudad durante las últimas dos décadas. “El gobierno de Mauricio Macri fue transformador. Con Horacio Rodríguez Larreta al principio se continuó ese rumbo y después fue aflojando. Ahora Jorge Macri le impuso su visión”.

lucas Clark El dirigente radical Lucas Clark en el Congreso de la Nación Web

En términos de alianzas, el titular de Deliberar se mostró dispuesto a dialogar con distintos espacios de centro y centroderecha, a diferencia de lo que ocurre actualmente con Lousteau. Es decir, replicar el modelo Cambia Mendoza también en ese sentido, hoy aliado al gobierno de Javier Milei.

“Hay que hablar con el PRO, con La Libertad Avanza y con todas las fuerzas políticas que puedan llegar a ser afines y construir eventualmente una propuesta común”.

Clark consideró que el radicalismo debe interpretar la demanda de cambio expresada por parte de su electorado. “Nuestro electorado también acompañó una elección de cambio, y en ese sentido hay que articular con las fuerzas que estén cercanas”.

Descartan que sea una plataforma presidencial para Cornejo

Por último, Clark también salió al cruce de versiones que vincularon la fundación con un eventual lanzamiento nacional del gobernador mendocino. “Cornejo es un dirigente nacional, pero no está hablando de ninguna candidatura ni esta fundación fue pensada como una plataforma para eso”.

“Está pensada para el Distrito Ciudad de Buenos Aires y para crear una alternativa política local”, aclaró el dirigente.

En el mismo sentido, descartó que la fundación tenga como objetivo inmediato disputar espacios internos dentro de la conducción partidaria nacional. “Esta fundación está centrada en la Ciudad de Buenos Aires, aunque reconoce una referencia nacional como es Cornejo. Lo que buscamos es recuperar en este distrito el voto histórico radical”, manifestó.

“No es un tema de estructuras; es un tema de recuperar la potencia electoral del radicalismo y que vuelva a votar al radicalismo, o a una propuesta encabezada por el radicalismo, la gente que en algún momento dejó de elegirlo y empezó a votar al PRO o a La Libertad Avanza”, completó.