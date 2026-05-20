La CGT apoyó el reclamo que le hizo Ulpiano Suárez a la ministra Sandra Pettovello: de qué se trata

Tal como anticipó Los Andes, el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez , elevó una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , para reclamarle “políticas públicas” para abordar la problemática de las personas en situación de calle . El pedido del dirigente radical sumó en las últimas horas un apoyo sorpresivo de la CGT Mendoza , identificada con el peronismo.

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El reclamo de Suárez surge tras el relevamiento nacional al que adhirió la Provincia y del que participaron activamente los municipios del Gran Mendoza . El censo arrojó que hay 421 personas en situación de calle en el área metropolitana y el jefe comunal de Capital advirtió que es el doble de lo registrado en 2025 .

En ese contexto, la carta enviada a la ministra del gobierno de Javier Milei el 15 de mayo señala que “desde la Ciudad de Mendoza se mantuvo una activa participación en el desarrollo del Censo , afectando recurso humano y material; designando al referente responsable de la articulación local, aportando información territorial previa, determinando zonas de relevamiento y dispositivos existentes, haciendo participar a personal municipal como encuestadores, acompañantes territoriales y supervisores, otorgando apoyo logístico básico (movilidad, espacios de encuentro y comunicación), articulando con organizaciones sociales, comunitarias y referentes territoriales locales, desarrollando así plenamente el operativo en nuestra jurisdicción”.

“Transcurridos dos meses de la finalización del Censo , luego de haber entregado los resultados y teniendo conocimiento del diagnóstico, le solicitamos tenga a bien informar a esta Municipalidad qué políticas públicas se promoverán desde vuestro Ministerio , a los efectos de solucionar la problemática de las personas en situación de calle mediante un abordaje interdisciplinario ”, reclamó el intendente capitalino.

Y agregó en su misiva que “contar con esta información será fundamental para que desde el Municipio se evalúen las políticas públicas a seguir en forma coordinada, teniendo en consideración el bienestar y la protección integral de todos los ciudadanos que tanto nos ocupa”.

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El apoyo de la CGT Mendoza al reclamo elevado a Sandra Pettovello

Este martes, la CGT Regional Mendoza emitió un comunicado para expresar su apoyo al reclamo del intendente Ulpiano Suárez. Con la firma de los dos delegados a cargo, Luis Márquez (UOM) y Ricardo Letard (Camioneros), le hicieron llegar al municipio su respaldo.

“Desde la CGT Regional Mendoza acompañamos y hacemos nuestro el pedido del intendente Suárez al Gobierno Nacional”, expresa el texto.

Y solicitan también que “a través del Ministerio de Capital Humano, se activen de manera urgente las políticas públicas necesarias para asistir a las personas que se encuentran en situación de calle en nuestra provincia”.

“No podemos mirar para otro lado ante una realidad que se agrava día a día. Muchas de estas situaciones son consecuencia directa de las políticas implementadas por el propio Gobierno Nacional”, apunta la central obrera.

Y completa: “El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones mínimas de vida digna. Exigimos respuestas concretas, presupuesto y acción inmediata para los sectores más vulnerables y necesitados. Por los trabajadores y por los que no tienen voz”.