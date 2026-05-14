Cornejo se jactó de "contracultural" al hablar de compre mendocino y celebró el RIGI del proyecto minero PSJ

E l gobernador Alfredo Cornejo encabezó este mediodía el acto de inauguración del parque solar El Quemado en Las Heras , junto al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni , y el CEO de YPF, Horacio Marín . Allí insistió en la necesidad de una reforma fiscal , descartó que Mendoza avance hacia una ley de “compre mendocino” y celebró además el RIGI anunciado para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino .

Adorni protagonizó el acto del parque solar "El Quemado": "Estamos en el camino correcto"

Cornejo cerró el acto, tras los discursos de Marín y Adorni , con quienes compartió una recorrida por las instalaciones del parque solar más grande de Mendoza .

En principio, el gobernador explicó las razones que dieron origen al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) : “La verdad es que quienes queremos una economía más abierta , competitiva y que aumente su productividad no quisiéramos tener ningún régimen especial. Pero la Argentina no ha sido normal en el funcionamiento de su economía y por eso existe el RIGI ; de lo contrario, no existiría este incentivo a las grandes inversiones”.

“Aspiramos a una Argentina donde no exista el RIGI , pero sí condiciones fiscales adecuadas para la inversión en todos los planos: que abarque a las PyMEs , a la gran empresa, a la gran inversión y también a la pequeña inversión”, explicó.

Cornejo vinculó el RIGI con un pedido que viene sosteniendo desde hace meses ante el gobierno de Javier Milei : “Eso requiere una reforma fiscal que tanto el Gobierno provincial como el Gobierno nacional tienen muy claro que es una materia pendiente, pero vamos por un buen camino en estos escasos dos años que hemos recorrido”.

“Pero, dada la excepcionalidad, cumplir con este proyecto, que tiene esas ventajas impositivas y fiscales y que hoy se concreta, ya es una noticia auspiciosa para la economía. Generar energía y toda la infraestructura que eso conlleva es lo que la Argentina necesita para crecer”, agregó Cornejo.

Además, manifestó que se “necesitan reglas de juego claras para que los privados inviertan, sin duda alguna, pero también energía e incrementar su capacidad. Mendoza, con pocos instrumentos de política económica, ha logrado incrementar su generación energética”.

“Hemos duplicado, entre mi primera gestión y esta, la potencia instalada. La hemos duplicado, literalmente. Y eso dentro de un sistema interconectado”, apuntó.

Sin ley de compre mendocino

Cornejo también explicó que, para fomentar las inversiones privadas, Mendoza es una provincia que, a diferencia de otras donde está YPF u otras grandes empresas, no tiene ley de compre mendocino.

“Eso es anticultural, porque en la mayoría de las provincias se les ponen restricciones a quienes vienen de afuera”, se jactó Cornejo. Y aclaró que “sería bienvenido para buena parte de la dirigencia empresarial mendocina que este gobernador impulsara una ley de compre mendocino”.

“Y no lo hago, como tampoco hicimos tantas cosas desde 2015, cuando el equilibrio fiscal no estaba de moda y lo hicimos contra la corriente”, descartó el gobernador.

Este reclamo no solo ha llegado por parte de empresas mendocinas. El intendente de Malargüe, Celso Jaque (PJ), insistió con la necesidad de “proteger” el compre mendocino, al menos para el sector de hidrocarburos.

El pasado 1 de mayo, tras el discurso de Cornejo en la Asamblea Legislativa, sostuvo que “con Vaca Muerta tenemos que generar todas las condiciones para que los beneficios queden en Mendoza. Hoy gran parte de las empresas prestadoras de servicios son de Neuquén y gran parte de la mano de obra también”.

Y advirtió: “Si no ponemos un mecanismo que permita que esos beneficios derramen sobre empresas mendocinas, vamos a seguir trabajando para nuestros vecinos de Neuquén. Esto no significa pelearse, sino ver cómo hacemos, en un momento en que necesitamos trabajo, para tener mano de obra local”.

RIGI para PSJ Cobre Mendocino

El gobernador también valoró el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó el ingreso del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino al RIGI, con una inversión total de 891 millones de dólares entre construcción, mantenimiento y cierre.

“Acaba de aprobarlo el comité de adjudicación y lo acaba de informar el ministro Caputo. Son 650 millones de dólares, con muchos empleos directos en una primera etapa y muchísimos empleos indirectos durante su construcción”, sostuvo el mandatario.

“Por último, quiero decir que incrementar la cantidad de energía e incrementar la oferta de minerales para todos los usos, fundamentalmente para la transición energética, también contribuye a mejorar el ambiente”, remarcó Cornejo.

Y cerró su discurso: “Es una buena noticia por donde se la mire esta inauguración. Y si a eso se le suma el RIGI para PSJ Cobre Mendocino, estamos ante un buen momento para la Mendoza futura y, desde ya, para la Argentina futura que aspiramos a construir y que creemos que la mayoría de los argentinos merece”.