La Justicia imputó al presidente y a otros dos directivos de Aysam por contaminación en Los Corralitos

La Justicia se basó en la millonaria multa por contaminación que había aplicado Irrigación a Aysam.

La Justicia de Mendoza imputó al presidente de la empresa estatal Aysam, Humberto Mingorance, por la contaminación que generó el vuelco de desechos cloacales crudos sobre un canal de riego de Los Corralitos, en Guaymallén.

La medida que dispuso el fiscal de instrucción Gabriel Blanco alcanza también a otros dos directivos de la empresa de aguas: el gerente general Darío Hernández y el gerente de operaciones, Carlos Sifuente. Los tres funcionarios ya se presentaron ante la Justicia y fueron notificados de las imputaciones.

Los delitos que les imputan a Mingorance, Hernández y Sifuentes son "daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud", en base a los artículos 55; 184 inciso 5°; y 55 y 57 de la ley nacional 24.051, la cual que regula la manipulación de los residuos peligrosos.

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Para emitir las imputaciones, el fiscal Blanco se basó en la resolución 481 del Departamento General de Irrigación. Por medio de esta resolución, Aysam había recibido una multa récord, equivalente a 120 millones de pesos, por la contaminación del canal de Los Corralitos.

Basados en la multa de Irrigación, los fiscales adjuntos Gustavo Pirrello y Paula Quiroga también recomendaron en sus dictámenes que los directivos de Aysam fueran imputados. Sus opiniones resultaban necesarias porque los acusados son funcionarios públicos. Noticia en desarrollo.