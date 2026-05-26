26 de mayo de 2026 - 13:41

La Justicia imputó al presidente y a otros dos directivos de Aysam por contaminación en Los Corralitos

La Justicia se basó en la millonaria multa por contaminación que había aplicado Irrigación a Aysam.

Humberto Mingorance, presidente de Aysam, fue imputado por contaminación de canales.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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La medida que dispuso el fiscal de instrucción Gabriel Blanco alcanza también a otros dos directivos de la empresa de aguas: el gerente general Darío Hernández y el gerente de operaciones, Carlos Sifuente. Los tres funcionarios ya se presentaron ante la Justicia y fueron notificados de las imputaciones.

Los delitos que les imputan a Mingorance, Hernández y Sifuentes son "daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud", en base a los artículos 55; 184 inciso 5°; y 55 y 57 de la ley nacional 24.051, la cual que regula la manipulación de los residuos peligrosos.

Basados en la multa de Irrigación, los fiscales adjuntos Gustavo Pirrello y Paula Quiroga también recomendaron en sus dictámenes que los directivos de Aysam fueran imputados. Sus opiniones resultaban necesarias porque los acusados son funcionarios públicos.

Noticia en desarrollo.

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