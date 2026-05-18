Misterio: hallan un cadáver entre la basura de camiones recolectores y buscan determinar qué ocurrió

El cuerpo de un joven de 27 años fue encontrado este lunes dentro de la planta de tratamiento de residuos del CEAMSE, en el partido bonaerense de Ensenada. El hallazgo del cadáver ocurrió durante la jornada de trabajo y ahora la Justicia intenta reconstruir cómo llegó la víctima hasta el predio.

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El descubrimiento fue realizado por un operario de 29 años que manipulaba maquinaria en el sector de tratamiento de basura. Mientras trabajaba, observó un cuerpo entre las bolsas de residuos y de inmediato dio aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia.

Al lugar acudió una ambulancia con médicos y constataron el fallecimiento. En un primer momento, la víctima fue identificada como un NN masculino de entre 30 y 40 años, estimándose que habría llegado al predio dentro de uno de los camiones recolectores provenientes de La Plata.

Luego, tras revisar uno de los bolsillos del pantalón, los investigadores hallaron una copia del DNI que permitió identificar a la víctima como Oscar Eduardo Conobbio, de 27 años, domiciliado en 80 entre 121 y 122 de La Plata.

Fuentes judiciales indicaron que la médica de morgue observó traumatismos en el rostro, escoriaciones y hematomas , aunque las causas exactas de la muerte quedarán sujetas a la autopsia. Se estimó que el fallecimiento habría ocurrido entre 8 y 12 horas antes del hallazgo.

En paralelo, se solicitó la intervención de la Sub DDI Ensenada y se preservó el lugar para el trabajo de Policía Científica.

Por mientras, los investigadores buscan determinar si el muchacho ingresó accidentalmente dentro de un contenedor o si pudo haber sido cargado sin ser advertido durante el recorrido de los camiones recolectores provenientes del centro platense.

En ese marco buscan saber si estaba en situación de calle.

“Encontramos el cuerpo entre la basura. Creemos que era una persona en situación de calle que solía estar por la zona de Plaza Olazábal ( 7 y 38). No sabemos si estaba durmiendo en un contenedor o si alguien lo tiró arriba del camión. Es raro que no lo hayan visto al cargarlo”, relató un allegado a la investigación.