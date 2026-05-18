Se incendió una vivienda en Guaymallén y una mujer resultó herida

El siniestro se desató en una casa durante la tarde de este lunes. El fuego afectó una habitación y provocó un ahumamiento generalizado en toda la casa.

Una mujer resultó herida tras el incendio de su casa en Guaymallén

Un incendio ocurrido durante la tarde de hoy afectó a una vivienda en el departamento de Guaymallén, donde una mujer resultó herida.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas en una casa ubicada en la calle Cambranes, zona que se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisaría 44°.

El alerta ingresó a través de la línea de emergencias 911, lo que motivó el desplazamiento inmediato de los efectivos al lugar. Al arribar, el personal constató que las llamas se concentraban en una de las habitaciones de la propiedad, por lo que se solicitó la presencia urgente de los Bomberos del Cuartel Central para contener el avance del fuego.

En medio de la emergencia, los uniformados lograron auxiliar a la propietaria del inmueble. Según los reportes policiales, la mujer presentaba un principio de intoxicación por monóxido de carbono y algunas lesiones leves.

A pesar de las recomendaciones, la víctima manifestó no desear ser asistida formalmente ni trasladada a un centro asistencial.

Tras varios minutos de intenso trabajo, las dotaciones de bomberos lograron sofocar el siniestro, que quedó circunscripto a la habitación donde se originó. No obstante, debido a la magnitud de las llamas y la combustión, la vivienda sufrió un ahumamiento generalizado que afectó a las instalaciones. Las causas que originaron el foco ígneo aún son materia de investigación, mientras que las actuaciones legales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.