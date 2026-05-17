Tragedia: un incendio arrasó una casa cordobesa y murieron un niño y una mujer

Ocurrió en la localidad de Saldán, en Córdoba. Otras dos personas fueron asistidas de urgencia y luego trasladadas al hospital, donde permanecen internadas en grave estado.

Un incendio de gran magnitud conmocionó a la provincia de Córdoba: las llamas destruyeron una casa en la localidad de Saldán y terminó con la vida de un nene de seis años y una mujer de 47. Otras dos personas fueron hospitalizadas y permanecen internadas en grave estado.

El fuego se desató el sábado cerca de las 17.40 en una casa ubicada sobre avenida Eva Perón al 200, en el barrio Luis de Tejeda. Una mujer de 86 años quedó internada en terapia intensiva, mientras que un hombre de 44 fue derivado al Instituto del Quemado tras sufrir intoxicación por monóxido de carbono.

Cuando los bomberos voluntarios y la Policía llegaron al lugar, las llamas ya habían tomado gran parte del inmueble. Además del fuego, una densa columna de humo dificultó el rescate de las personas que se encontraban dentro de la propiedad.

Una anciana de 86 pelea por su vida Según trascendió, el hombre de 44 fue asistido de urgencia, donde tuvieron que practicarle maniobras de reanimación en el suelo por intoxicación con monóxido de carbono antes de trasladarlo a un centro de mayor complejidad.

El resto de los damnificados fueron trasladados de inmediato a un centro médico cercano, donde los profesionales confirmaron el fallecimiento del menor y de la mujer de 47 años debido a las graves quemaduras y fallas respiratorias.

En tanto, una anciana de 86 años permanece en terapia intensiva luchando por su vida. Mientras los peritos intentan determinar las causas que originaron las llamas, la conmoción es total en la región, que ya venía golpeada por la muerte de otra pequeña de tres años en un incendio similar ocurrido días atrás en la localidad de Salsipuedes.