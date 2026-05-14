La tostadora es uno de los electrodomésticos que mucha gente deja enchufado todo el día sin pensarlo. Sin embargo, por funcionar con resistencias calientes y acumular migas inflamables , conviene desconectarla después de cada uso. La recomendación no apunta a generar miedo, sino a reducir riesgos cotidianos.

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En la cocina, los electrodomésticos pequeños que producen calor merecen más atención que otros aparatos de bajo consumo.

La Administración de Incendios recomienda desenchufar los electrodomésticos pequeños cuando no se usan. También advierte que los aparatos dañados, con cables flojos o rotos, deben reemplazarse.

En el caso de la tostadora, el riesgo aumenta porque las migas quedan cerca de las resistencias. Si se acumulan durante mucho tiempo, pueden quemarse o generar humo.

El electrodoméstico que mucha gente deja enchufado y que siempre debe desconectarse después de usarlo para evitar incendios (1)

Además, aunque los modelos modernos tienen sistemas de apagado, ningún aparato eléctrico está completamente libre de fallas, sobre todo si tiene años de uso o sufrió golpes.

Qué hacer después de usarla

La medida más simple es esperar unos minutos a que enfríe y luego desenchufarla. No alcanza con bajar la palanca o asegurarse de que terminó el ciclo.

También conviene vaciar la bandeja de migas con frecuencia. Muchos usuarios la olvidan durante semanas, pero esa acumulación es uno de los puntos más riesgosos.

Desenchufar después de usar: corta la corriente por completo.

corta la corriente por completo. Limpiar la bandeja: evita acumulación de restos secos.

evita acumulación de restos secos. No ponerla bajo cortinas: el calor puede alcanzar materiales inflamables.

el calor puede alcanzar materiales inflamables. No usarla con cable dañado: aumenta el riesgo eléctrico.

Otros aparatos que merecen cuidado

La misma lógica aplica a freidoras de aire, pavas eléctricas, cafeteras, planchitas de pelo y pequeños hornos eléctricos. Todos pueden generar calor o permanecer conectados innecesariamente.

El electrodoméstico que mucha gente deja enchufado y que siempre debe desconectarse después de usarlo para evitar incendios (1)

Los electrodomésticos grandes, como heladera, lavarropas o cocina eléctrica fija, deben ir conectados directamente a la pared y no a alargues. En cambio, los pequeños de uso puntual pueden desenchufarse sin problema.

La prevención está en transformar el gesto en rutina: usar, dejar enfriar, limpiar si hace falta y desconectar.