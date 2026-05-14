Adoptaron a 2 cachorras inseparables, creacieron con el tiempo y fueron devueltas porque "ya no eran pequeñas"

La organización brasileña realizó entrevistas y verificaciones detalladas antes de la entrega, dejando claro que el compromiso con las perras sería para toda la vida.

Sole y Luna, dos perras hermanas adoptadas en un refugio de Brasil, fueron devueltas tiempo después por una razón que dejó a los voluntarios sin palabras. Sus dueños aseguraron que "nadie les avisó que crecerían", exponiendo la dolorosa realidad de las adopciones basadas solo en el aspecto de los cachorros.

La historia, compartida por el Instituto Eliseu en Santos, Brasil, comenzó como una promesa de felicidad para dos cachorras inseparables y torpes que cautivaron a sus adoptantes. A pesar de que la organización realizó entrevistas previas y explicó que criar a dos hermanas juntas implicaba el doble de trabajo, tiempo y responsabilidad, la familia decidió seguir adelante con el proceso. Todo parecía funcionar hasta que la naturaleza siguió su curso: las patas se alargaron, los cuerpos cambiaron y la energía aumentó considerablemente.

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La advertencia del Instituto Eliseu y la realidad del compromiso Lo que para cualquier ser vivo es un proceso natural, para estos adoptantes se convirtió en una molestia insoportable. Las perras dejaron de parecer ositos de peluche para convertirse en perros adultos que necesitan entrenamiento, rutinas y cuidados veterinarios diarios. Al devolverlas como si fueran una mala compra que no cumplió las expectativas, la familia ignoró las verificaciones y charlas detalladas que la ONG les brindó antes de confiarles a los animales.

Es fundamental entender que un perro no es un objeto estático. A menudo, la gente se enamora de la fase inicial, de ese cachorro que ocupa poco espacio y se deja cargar en brazos. Pero esa etapa es corta. Un animal adulto ladra, ensucia o puede llegar a destruir cosas mientras aprende a vivir en el mundo. No es que Sole y Luna hayan hecho algo malo; simplemente crecieron tal como debían, pero sus dueños no estaban dispuestos a afrontar la madurez de sus mascotas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Instituto Eliseu (@institutoeliseu) Por qué el abandono genera un trauma profundo en los perros adultos El regreso al refugio no es un trámite administrativo; es un trauma profundo para el animal que ya se había adaptado a una casa. Significa quitarle de golpe los olores, la gente y la rutina que ya consideraba propia. Para Sole y Luna, volver a las jaulas siendo adultas reduce drásticamente sus posibilidades de encontrar una nueva familia, ya que en el mundo de las adopciones los adultos suelen ser vistos como menos deseables frente a los cachorros. En las redes sociales, el caso de estas hermanas desató una ola de indignación y solidaridad por parte de miles de usuarios. Muchos compartieron sus propias experiencias, recordando que el amor real por un animal implica soportar muebles mordidos o noches de insomnio sin considerar jamás la devolución. Al final, esta historia nos recuerda que crecer no es un defecto y que el compromiso de cuidar a un ser vivo debe ser incondicional.