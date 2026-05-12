Feroz incendio en Maipú dejó pérdidas totales en una dependencia municipal

El siniestro se habría originado por el incendio de un camión y se propagó rápidamente hacia un galpón y la vivienda de los caseros.

Durante la tarde de este martes un feroz incendio se desató en una dependencia municipal del departamento de Maipú, dejando pérdidas totales en un galpón.

El siniestro ocurrió cerca de las 16:45, cuando un llamado de emergencia alertó sobre un incendio de magnitud en el interior de la Delegación Municipal del Barrio Castañeda, ubicada sobre la calle Urquiza, en Coquimbito.

Según datan los primeros reportes, las llamas se habrían originado cuando se incendió un camión municipal que estaba estacionado en el predio. Cuando arribó el personal policial, se constataron que se trataba de un incendio de grandes dimensiones.

En el lugar habían varios bidones con combustible acopiados, los cuales fueron retirados, evacuaron rápidamente el lugar y retiraron otros vehículos para evitar una cadena de explosiones.

Personal de Bomberos trabajó intensamente en el sitio, logrando sofocar el fuego y realizando posteriormente las tareas de enfriamiento necesarias. Pese al despliegue, el fuego dejó pérdidas totales en un galpón, en el camión municipal y en una vivienda que era ocupada por los cuidadores del establecimiento.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de Maipú, que ya dispuso las medidas de rigor y la actuación de los peritos de Bomberos para determinar las causas fehacientes que dieron origen al siniestro.