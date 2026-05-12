12 de mayo de 2026 - 09:19

Tensión en una estación de servicio: camionero ebrio amenazó con un cuchillo mientras su hija lloraba dentro del vehículo

El procedimiento se realizó en Rodeo del Medio tras un llamado al 911 por una riña en una estación de servicio. El sospechoso, que estaba en aparente estado de ebriedad, intentó ocultar un cuchillo dentro de un camión donde se encontraba sola una niña de 7 años.

Detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras una riña en una estación de servicio de Maipú &nbsp;

Detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras una riña en una estación de servicio de Maipú

 

Foto:

Ministerio de Seguridad
Detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras una riña en una estación de servicio de Maipú &nbsp;

Detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras una riña en una estación de servicio de Maipú

 

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Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre por resistencia a la autoridad y secuestró un cuchillo de grandes dimensiones durante un procedimiento realizado en Rodeo del Medio, Maipú.

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El operativo se desarrolló en la intersección de la Lateral Sur del Acceso Este e Isidro Maza, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una riña en una estación de servicio de la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un sujeto mantenía una actitud agresiva hacia otras personas y portaba un palo gomero, mientras era contenido por personal de seguridad privada. Según indicaron fuentes policiales, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y alterando el orden público.

De acuerdo con las actuaciones, durante la intervención el individuo se dirigió hacia un camión estacionado sobre la lateral del Acceso Este, donde guardó el palo gomero y extrajo un cuchillo tipo carnicero de grandes dimensiones. Al advertir la presencia policial, arrojó el arma blanca dentro del vehículo.

Detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras una riña en una estación de servicio de Maipú
Detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras una riña en una estación de servicio de Maipú

Detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras una riña en una estación de servicio de Maipú

En ese momento, los uniformados escucharon el llanto de una niña de 7 años que se encontraba sola dentro de la cabina del camión, por lo que priorizaron resguardar su integridad física y verificar que no hubiera otros elementos peligrosos en el lugar.

Posteriormente, la Policía procedió a la aprehensión del hombre y al secuestro del cuchillo en presencia de testigos. Además, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Maipú, que dispuso la entrega de la menor a su madre.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, el acusado quedó detenido a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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