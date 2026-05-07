La Policía Rural secuestró animales y un tráiler durante un operativo en Ruta 60

Efectivos de la Policía Rural Delegación Centro secuestraron dos mulares y un tráiler durante un operativo preventivo realizado en el departamento de Maipú . Los policías detectaron irregularidades en la documentación exigida para el traslado de animales.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del miércoles sobre Ruta 60 , cuando los uniformados interceptaron una camioneta Ford F-100 blanca que transportaba un tráiler con los animales en su interior.

Durante el control, los policías constataron que el conductor no poseía la documentación necesaria para acreditar la propiedad de los semovientes.

Además, el tráiler utilizado para el traslado carecía de la habilitación correspondiente y tampoco contaba con la desinfección obligatoria exigida para este tipo de transporte.

Frente a esta situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Maipú, que dispuso el secuestro del tráiler y el traslado del conductor a sede judicial. En el marco de la Ley 6773, también se ordenó el secuestro de los animales por la falta de acreditación de propiedad.

Según informaron las autoridades, se trataba de un mular macho de pelaje tordillo y una hembra de pelaje zaino, ambos sin marca de fuego visible. Posteriormente, los animales fueron trasladados a un corral habilitado por la Dirección Provincial de Ganadería, donde quedaron a disposición de la Justicia y de las autoridades competentes.