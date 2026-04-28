La protagonista fue la nutria euroasiática (Lutra lutra), fotografiada por una cámara trampa en la Reserva Forestal de Tangkulap , en Sabah, Malasia. El dato que más impacto generó no fue solo la rareza del animal, sino el vacío previo: según Panthera Malaysia y el diario The Star, se trató de la primera confirmación de la especie en Malasia desde 2014.

A preparar el abrigo: el Servicio Meteorológico Nacional confirmó cuál será el día más frío de la semana

Científicos de Francia piden que las naciones se preparen: la principal corriente del océano Atlántico está mucho más cerca del colapso de lo pensado

En 2014, había sido vista cerca del Danum Valley Field Centre , también en Sabah. Es decir, no era una especie nueva para el país, pero sí una que llevaba 11 años sin confirmación oficial .

Acá aparece una de las partes más interesantes de la historia. Los investigadores no estaban buscando nutrias. Las cámaras habían sido colocadas para estudiar al gato de cabeza plana , un felino pequeño y amenazado que depende de hábitats de agua dulce.

En medio de ese monitoreo, una de las cámaras captó a la nutria euroasiática caminando junto a un curso de agua en junio de 2024 , y el hallazgo recién fue difundido públicamente en 2025 tras la revisión y confirmación de la imagen.

Captan a uno de los mamíferos más raros del mundo tras 11 años sin aparecer (2)

Ese detalle le da otra dimensión al caso. No fue un encuentro casual de turista ni un video viral de redes: fue el resultado de un monitoreo científico en una zona difícil de estudiar.

Panthera incluso explicó que perdió más de 30 cámaras trampa por inundaciones repentinas, una señal concreta de lo complejo que es trabajar en esos ambientes pantanosos y forestales.

Por qué la reaparición importa más de lo que parece

La nutria euroasiática tiene una distribución amplísima a escala global, desde Europa hasta Asia, pero en el sudeste asiático su presencia es mucho más rara y poco documentada.

Panthera remarcó que incluso se la había llegado a considerar posiblemente extirpada de Malasia, justamente por la falta de registros recientes.

Captan a uno de los mamíferos más raros del mundo tras 11 años sin aparecer (1)

Además, la especie está catalogada por la UICN como “Casi Amenazada” a nivel global. En el contexto malayo, donde los registros son escasos y la presión sobre ríos, humedales y bosques sigue creciendo, una sola imagen puede valer muchísimo más de lo que parece.

Lo que reveló también sobre Tangkulap

El registro dejó otra pista fuerte: Tangkulap pasó a ser el único lugar conocido de Malasia donde conviven las cuatro especies nativas de nutrias.

A la euroasiática se suman la nutria de pelo liso, la nutria asiática de uñas pequeñas y la nutria de nariz peluda. Eso convierte a la reserva en un punto de enorme valor para la conservación, no solo por una especie rara, sino por todo el conjunto de fauna asociada a los ecosistemas de agua dulce.

Captan a uno de los mamíferos más raros del mundo tras 11 años sin aparecer (3)

Y ahí aparece la parte más importante de la historia: la foto no solo demuestra que la nutria seguía ahí.

También sugiere que esos cursos de agua todavía conservan condiciones suficientes para sostener depredadores semiacuáticos muy sensibles a la contaminación, la fragmentación del hábitat, la pesca ilegal y la presión humana.