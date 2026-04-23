23 de abril de 2026 - 18:00

Los estudios muestran que los niños que convivieron con animales desarrollaron una capacidad que muchos adultos no tienen

Niños que crecen con un perro, un gato u otro animal suelen empezar a registrar mejor el miedo, el malestar y las necesidades ajenas.

Los estudios muestran que los niños que convivieron con animales desarrollaron una capacidad que muchos adultos no tienen (1)
Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

Leé además

estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

Estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

Por Ramiro Viñas
estudios muestran que los ninos que pueden expresar tristeza sin ser castigados desarrollan una fortaleza unica

Estudios muestran que los niños que pueden expresar tristeza sin ser castigados desarrollan una fortaleza única

Por Ramiro Viñas

Esta se trata de saber leer señales, ajustar su conducta y responder con más sensibilidad frente a otro ser vivo.

No era solo compañía: también era un entrenamiento emocional

Lo más interesante es que los estudios no se quedan en la idea romántica de que “las mascotas hacen bien”, sino que encontraron asociaciones bastante concretas entre el vínculo con animales y ciertos rasgos socioemocionales.

Eso ayuda a entender por qué convivir con un animal puede dejar algo más profundo que un simple recuerdo feliz de infancia, sobre todo cuando el chico participa en rutinas concretas como dar agua, esperar tiempos del animal o notar cuándo está incómodo.

Los estudios muestran que los niños que convivieron con animales desarrollaron una capacidad que muchos adultos no tienen (2)

Un estudio de 2017 encontró que el apego infantil a las mascotas se asociaba con más conductas de cuidado y amistad, más compasión y actitudes más positivas hacia los animales, algo que encaja de lleno con la base misma de la empatía.

La señal más clara aparece en gestos cotidianos

La parte más útil no está en una teoría abstracta, sino en escenas simples que cualquier padre puede reconocer bastante rápido en su hijo.

Si un chico se anticipa al malestar del animal, baja la intensidad cuando ve que se asusta, se preocupa cuando no come o pregunta qué le pasa antes de seguir con lo suyo, ahí ya aparece una señal concreta de que está registrando al otro y no solo actuando desde su propia necesidad.

También hay algo muy valioso en que el animal no habla como una persona, porque eso obliga al chico a mirar mejor, interpretar gestos y afinar la observación.

Ese ejercicio cotidiano de atención, paciencia y lectura emocional puede volverse una base silenciosa para después relacionarse mejor con hermanos, amigos y compañeros.

El error es creer que alcanza con tener una mascota en casa

Acá conviene marcar un punto importante, porque no alcanza con que haya un animal dando vueltas para que aparezca automáticamente más empatía.

La evidencia más seria sugiere que lo que más pesa no sería solo la presencia de la mascota, sino la calidad del vínculo, el nivel de apego y las oportunidades reales de interacción, cuidado y observación cotidiana.

Los estudios muestran que los niños que convivieron con animales desarrollaron una capacidad que muchos adultos no tienen (3)

Por eso no se trata de idealizar ni de vender una fórmula mágica, ya que un animal no reemplaza crianza, límites ni educación emocional.

Pero cuando ese vínculo existe de verdad, y el chico aprende a convivir con un ser que expresa malestar de otra manera y necesita atención concreta, lo que se entrena puede influir mucho más allá de la infancia: una forma más fina de mirar, interpretar y cuidar a los demás.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pánico: cómo enfrentar los ataques

Los estudios muestran que el ejercicio es la formas más efectiva para combatir los ataques de ansiedad

Los docentes reportan mayores niveles de estrés debido al uso de los chats escolares. 

Los estudios muestran que la falta de límites en chats escolares provoca niveles de estrés crónico en docentes

En qué consiste la regla del 6-6-6, la nueva forma de hacer ejercicio.

Ni gimnasio ni bicicleta: los estudios demuestran cuál es el mejor ejercicio para jubilados y personas mayores

Este fármaco puede acelear la llegada de una demencia.

Neurólogo afirma que hay fármacos que toman millones de personas aumenta 33% el riesgo de padecer demencias