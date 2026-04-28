A preparar el abrigo: el Servicio Meteorológico Nacional confirmó cuál será el día más frío de la semana

Según el SMN, tras el pico de frío del lunes, el termómetro subirá de forma gradual cada día y se descartan lluvias para el resto de la semana.

El Servicio Metereológico Nacional ya identificó cual será el día más frío de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el lunes 28 de abril marca el punto de menor temperatura en la semana para Buenos Aires. Con una mínima de 12 grados, el invierno parece adelantarse, aunque los especialistas anticipan una mejora progresiva en las condiciones climáticas de cara al próximo fin de semana largo.

Este registro no representa un frente polar permanente, sino el inicio de un ciclo de estabilidad atmosférica en toda la región. A medida que avancen los días, se espera un cambio sutil pero constante en el termómetro que permitirá disfrutar de tardes algo más templadas, según el reporte oficial.

image Temperaturas en ascenso y ausencia de lluvias para el feriado Para el martes 29 de abril, el organismo prevé que la mínima suba apenas un grado, situándose en los 13°C, mientras que la máxima se mantendrá estable en los 20°C. El miércoles continuará esta tendencia con un piso de 14°C, marcando el fin de la etapa más fresca de la semana antes de entrar en la recta final hacia el descanso.

La buena noticia para quienes planean actividades al aire libre es que no se prevén lluvias en los próximos días. Esta ausencia de precipitaciones, sumada a la nubosidad variable, generará condiciones ideales para el turismo y las caminatas urbanas durante el feriado del 1 de mayo, facilitando el movimiento de personas.

image El tiempo para el jueves y viernes de esta semana Hacia el jueves y viernes, los valores alcanzarán su punto máximo de la semana. Con mínimas de 15°C y máximas que rozarán los 21°C, el clima se presentará mucho más benévolo que en el arranque del lunes. Se recomienda, de todas formas, seguir las actualizaciones oficiales ante cualquier alerta por cambios bruscos.