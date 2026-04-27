Martes con heladas en Mendoza: fresco desde temprano y una mínima digna de invierno

Este martes se espera nubosidad variable en Mendoza y se anticipan heladas, a pesar de un leve ascenso de la temperatura. Según el pronóstico del tiempo, la mínima será muy baja, típica de invierno, por lo que se recomienda a quienes madrugan salir bien abrigados.
Temperatura para este martes
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con ascenso de la temperatura, aunque con heladas parciales. Se anuncia una máxima de 18°C y una mínima de 5°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera el cielo se mantendrá parcialmente nublado.
Miércoles: sube la máxima
El miércoles la temperatura subirá levemente, en comparación con los días previos. Se espera una máxima de 20°C y una mínima de 6°C, anticipando un cielo con poca nubosidad y vientos leves del noreste. En la Cordillera, especialmente en el sur provincial, se indican precipitaciones.