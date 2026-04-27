27 de abril de 2026 - 21:01

Martes con heladas en Mendoza: fresco desde temprano y una mínima digna de invierno

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una máxima de 18°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura subirá.

Pronóstico para este martes en Mendoza: cielo gris y heladas parciales

Pronóstico para este martes en Mendoza: cielo gris y heladas parciales

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Este martes se espera nubosidad variable en Mendoza y se anticipan heladas, a pesar de un leve ascenso de la temperatura. Según el pronóstico del tiempo, la mínima será muy baja, típica de invierno, por lo que se recomienda a quienes madrugan salir bien abrigados.

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Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con ascenso de la temperatura, aunque con heladas parciales. Se anuncia una máxima de 18°C y una mínima de 5°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Miércoles: sube la máxima

El miércoles la temperatura subirá levemente, en comparación con los días previos. Se espera una máxima de 20°C y una mínima de 6°C, anticipando un cielo con poca nubosidad y vientos leves del noreste. En la Cordillera, especialmente en el sur provincial, se indican precipitaciones.

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