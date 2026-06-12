12 de junio de 2026 - 11:54

Zonda: la DGE suspendió las clases en una localidad de Mendoza

Por las ráfagas del viento, la actividad de este viernes a la tarde deberá hacerse en la plataforma virtual.

Foto archivo / Imagen ilustrativa

Foto archivo / Imagen ilustrativa

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que este viernes 12 de junio se suspenden las clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Uspallata.

Leé además

Foto archivo Los Andes

Zonda, nieve en la montaña y lluvias en el llano: el combo para el fin de semana largo en Mendoza

Por Redacción Sociedad
La DGE confirmó que los partidos de Argentina en el Mundial podrán verse en las escuelas

Mundial en las escuelas: la DGE autoriza ver los partidos de la Selección, pero le suma un plan pedagógico

Por Redacción Sociedad

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar en esta localidad de Las Heras deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MzaDGE/status/2065446209557233779?s=20&partner=&hide_thread=false

Después del Zonda, llegan las lluvias

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó en el pronóstico del tiempo para este viernes: "Parcialmente nublado, con probables neblinas matinales, predominio de los vientos del sector norte, ascenso de la temperatura. Viento Zonda en precordillera y en Malargüe". La máxima se ubicará en los 17°C.

El sábado estará "mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 12°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Viento Zonda en Mendoza este viernes 12 de junio.

Sube la máxima en Mendoza, pero anticipan alerta por viento Zonda: a qué zonas afectará

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Nubosidad variable y caída de la temperatura en Mendoza: cuál será la máxima de este jueves

El pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza.

Miércoles con alerta por Zonda y leve ascenso de la temperatura en Mendoza: qué zonas afectará

Foto archivo

Zonda, nevadas y paso a Chile cerrado: el complejo panorama para este martes en Mendoza