Zonda: la DGE suspendió las clases en una localidad de Mendoza

Por las ráfagas del viento, la actividad de este viernes a la tarde deberá hacerse en la plataforma virtual.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que este viernes 12 de junio se suspenden las clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Uspallata.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar en esta localidad de Las Heras deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MzaDGE/status/2065446209557233779?s=20&partner=&hide_thread=false Viernes 12 de junio - Turno Tarde



Debido al viento zonda, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en Uspallata



En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.https://t.co/VE50U1ZcyW pic.twitter.com/Hm10PzkEcb — DGE Mendoza (@MzaDGE) June 12, 2026 Después del Zonda, llegan las lluvias La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó en el pronóstico del tiempo para este viernes: "Parcialmente nublado, con probables neblinas matinales, predominio de los vientos del sector norte, ascenso de la temperatura. Viento Zonda en precordillera y en Malargüe". La máxima se ubicará en los 17°C.

El sábado estará "mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 12°C.