Mundial en las escuelas: la DGE autoriza ver los partidos de la Selección, pero le suma un plan pedagógico

Por ahora está confirmado un solo encuentro de Argentina que coincide con el horario escolar. Aclararon que no se suspenderán las clases y se aprovechará para convertir al evento deportivo en un disparador educativo.

La DGE confirmó que los partidos de Argentina en el Mundial podrán verse en las escuelas

Mendoza se prepara para vivir el Mundial 2026 también dentro del ámbito escolar. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó oficialmente que los estudiantes de la provincia tendrán la posibilidad de seguir los encuentros de la Selección argentina en horario de clases, pero aprovechará la oportunidad para convertir al evento deportivo en un disparador educativo bajo el programa “Mendoza Vive el Mundial 2026”.

La medida establece que los partidos podrán verse en las aulas o espacios comunes de cada institución, pero aclara un punto fundamental: no habrá suspensión de clases. El objetivo es capitalizar el entusiasmo de los alumnos para fortalecer el compromiso con los contenidos curriculares y los valores de convivencia.

La cita escolar: Argentina vs. Austria El cronograma de la fase de grupos indica que el primer gran encuentro que movilizará a las escuelas mendocinas será el de Argentina frente a Austria, el lunes 22 de junio a las 14. Dado que los otros dos partidos de la primera ronda (contra Argelia y Jordania) se disputarán en horario nocturno, el choque contra los europeos será el eje de la actividad escolar en vivo.

Un mundial interdisciplinario La propuesta de la DGE no se limita a la transmisión de los partidos, sino que articula el torneo con diversas materias a través de un enfoque transversal:

Matemática y Física: se trabajarán estadísticas de partidos, probabilidades y porcentajes de posesión. Además, los estudiantes utilizarán simuladores digitales para aplicar fórmulas complejas sobre trayectorias de pelotas.

se trabajarán estadísticas de partidos, probabilidades y porcentajes de posesión. Además, los estudiantes utilizarán para aplicar fórmulas complejas sobre trayectorias de pelotas. Lengua: en primaria se crearán cuentos y poesías, mientras que en secundaria se trabajará con crónicas deportivas y textos del escritor Eduardo Galeano .

en primaria se crearán cuentos y poesías, mientras que en secundaria se trabajará con crónicas deportivas y textos del escritor . Tecnología e IA: una de las novedades más destacadas es la incorporación de Inteligencia Artificial (mediante entornos como FlexFlix) para que los estudiantes creen canciones de aliento y poemas originales.

una de las novedades más destacadas es la incorporación de (mediante entornos como FlexFlix) para que los estudiantes creen canciones de aliento y poemas originales. Geografía y Ciencias Sociales: se estudiará la geopolítica de la sede triple (EE. UU., México y Canadá), la diversidad cultural de los 48 países participantes y las corrientes migratorias.

se estudiará la geopolítica de la sede triple (EE. UU., México y Canadá), la diversidad cultural de los 48 países participantes y las corrientes migratorias. Arte: los alumnos diseñarán sus propias medallas recordatorias, banderas, mascotas y murales. El "Mundial Escolar" El corazón del proyecto es una simulación del torneo denominada "Mundial Escolar". En esta competencia, los cursos competirán en equipos mixtos, pero el puntaje final no dependerá únicamente de los resultados deportivos.

Para consagrarse campeón, cada curso deberá sumar unidades en cinco ejes: el desempeño deportivo (30 puntos), la calidad de los trabajos académicos (20 puntos), desafíos físicos semanales (20 puntos), producción cultural (10 puntos) y, fundamentalmente, el Fair Play y valores de convivencia (20 puntos). Aquellos estudiantes que no puedan realizar actividad física cumplirán roles vitales como árbitros, veedores, cronometristas o narradores deportivos. El proyecto culminará con la “Fiesta del Mundial”, un evento masivo que incluirá un desfile de naciones, presentaciones artísticas y la entrega de premios como la Copa de Oro y distinciones a la mejor producción cultural. Con esta iniciativa, la escuela busca transformarse en un espacio donde la pasión por la "Albiceleste" se combine con el aprendizaje contextualizado y la formación en valores.