Confirmaron que el tripulante aislado en Santa Fe tenía herpes zóster y no ébola

Un operativo sanitario se activó en el puerto santafesino de San Lorenzo luego de que un integrante de la tripulación de un buque extranjero presentara síntomas compatibles con enfermedades infecciosas grave. El registro surge en medio de la alerta internacional vigente por el brote de ébola en la República Democrática del Congo .

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El tripulante, presuntamente de nacionalidad egipcia, permaneció aislado durante más de 36 horas hasta que los estudios descartaron la sospecha inicial.

La embarcación había arribado el lunes al puerto de La Plata y luego continuó viaje hacia el complejo portuario de Vicentín , en Santa Fe.

Según se informó, el capitán del buque no conocía inicialmente el estado de salud del operario. Recién durante el trayecto el tripulante comenzó a presentar síntomas como:

Frente a ese cuadro, el capitán notificó la situación antes de atracar en San Lorenzo y se activó el protocolo sanitario correspondiente.

Intervino Sanidad de Fronteras

Del operativo participaron inspectores de la Unidad de Sanidad de Fronteras, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, junto con personal sanitario de la provincia de Santa Fe. La situación paralizó momentáneamente las actividades habituales del complejo portuario.

“Un médico subió al barco junto con un inspector durante la madrugada para evaluar al paciente, con un diagnóstico presuntivo inicial de herpes y sin indicios compatibles con ébola u otra enfermedad grave”, indicaron desde la cartera sanitaria nacional.

Mientras se desarrollaban las evaluaciones, el tripulante quedó aislado dentro de la embarcación y se prohibió el ingreso o egreso de personas sin autorización de Sanidad de Fronteras.

Con el correr de las horas, el paciente continuó con fiebre y presentó signos de deshidratación, por lo que las autoridades decidieron trasladarlo a un centro privado bajo estrictas medidas de precaución. Finalmente, los estudios de laboratorio confirmaron que el cuadro correspondía a herpes zóster y descartaron cualquier vínculo con ébola.

“Los estudios de laboratorio confirmaron que el tripulante del buque arribado a Santa Fe presenta herpes zoster”, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Tras esa confirmación, las autoridades levantaron la interdicción preventiva sobre el buque y permitieron retomar las tareas normales de carga y descarga.

El estado de salud del tripulante

Según detallaron desde el Ministerio de Salud provincial, el joven continúa estable. Además, remarcaron que la evaluación clínica inicial ya indicaba un cuadro compatible con herpes zóster y sin señales de enfermedades altamente transmisibles.

La embarcación, identificada como Sirocco, transportaría soja con destino a Ghana, según registros de la agencia marítima que interviene en las operaciones.