"A este también voy": un intendente santafesino se pidió licencia para ir al Mundial 2026 con amigos

El intendente de Funes , Rolvider Antonio Santacroce, jefe comunal de Funes , provincia de Santa Fe, pidió licencia oficial para ausentarse de su cargo durante más de dos semanas con el objetivo de viajar al Mundial 2026 junto a un grupo de amigos.

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Cábala: un intendente de Santa Fe pidió licencia para ir a su séptimo Mundial con amigos

El jefe comunal explicó públicamente los motivos de su decisión y aseguró que se trata de una tradición que mantiene desde hace décadas . “Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días . Y a este también voy porque me siento bien, cómodo”, afirmó en declaraciones a Cadena 3.

Según detalló, permanecerá fuera de la ciudad durante 17 días para asistir a los primeros tres partidos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo .

“Pido licencia, como hice cuatro años atrás cuando fui a Qatar y también era intendente. Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos. Pido una licencia, como hago siempre. Asume el cargo de intendente el presidente del Concejo”, explicó Santacroce.

roly santacroce Roly Santacroce dijo que será la séptima vez que asiste a una Copa del Mundo.

La solicitud fue presentada ante el Concejo Deliberante debido a que la ausencia superará los cinco días permitidos sin autorización formal. Durante ese período, el titular del cuerpo legislativo local, Carlos Olmedo, quedará a cargo del Ejecutivo municipal.

El intendente además remarcó que será la séptima vez que asista a una Copa del Mundo. Según recordó, estuvo presente en los mundiales de 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. "A este también voy, como todos los mundiales", dijo.

“Son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho. No tuve vacaciones, así que estoy esperando ansiosamente poder irme rápidamente”, sostuvo.

El vínculo del intendente con el fútbol también tiene un costado local. En Funes tienen viviendas tanto Lionel Messi como Ángel Di María. De hecho, Santacroce visitó en distintas oportunidades al capitán argentino para homenajearlo y compartió fotos junto al astro rosarino.

Rolvider Antonio Santacroce, jefe comunal de Funes

La decisión del intendente generó cuestionamientos desde sectores opositores, que consideran inoportuna la ausencia del jefe comunal en medio del complejo contexto económico que atraviesan los municipios.

Santacroce, de 58 años, tuvo un recorrido político ligado históricamente al peronismo y al Frente de Todos, pero en los últimos años se alineó con el espacio Provincias Unidas, impulsado por gobernadores del interior y del que participa activamente el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro.