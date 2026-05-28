Cábala: un intendente de Santa Fe pidió licencia para ir a su séptimo Mundial con amigos

El intendente de la ciudad santafesina de Funes , Rolvider Santacroce , solicitó una licencia de 17 días para asistir al próximo Mundial de fútbol , que comenzará el mes próximo y tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá .

Habló la madre del alumno retado en clase: "La vicedirectora abre las ventanas por el olor y los chicos tienen frío"

Imprudencia al volante: filmaron a un niño manejando una moto en Santa Fe

El pedido fue aprobado por el Concejo Deliberante de la localidad, ubicada a pocos kilómetros de Rosario , y el propio jefe comunal explicó que el viaje responde a una tradición personal vinculada a las Copas del Mundo.

Santacroce pidió licencia para asistir a los partidos de Argentina en el Mundial.

Santacroce pidió licencia para asistir a los partidos de Argentina en el Mundial

El mandatario local sostuvo que todavía no se tomó descanso durante este año y aseguró que necesitaba concretar el viaje. “ Son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho ”, expresó Santacroce en declaraciones radiales.

Además, remarcó que ya participó de varias citas mundialistas y que mantiene esa costumbre desde hace décadas. Según detalló, estará presente en los primeros encuentros de la Selección argentina durante la fase inicial del torneo.

Embed ⚽ ROLY SANTACROCE CONFIRMÓ QUE VIAJARÁ AL MUNDIAL 2026 Y PEDIRÁ LICENCIA



El intendente de Funes, Roly Santacroce, confirmó que viajará al Mundial 2026 en Estados Unidos y que solicitará licencia durante los 17 días que estará fuera del país. pic.twitter.com/QVqyHPvwdc — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) May 27, 2026

Santacroce viajará para asistir al debut frente a Argelia, que se disputará en Kansas City. Luego seguirá los compromisos contra Austria y Jordania, ambos programados en el estado de Texas.

El intendente también contó que realizará el viaje acompañado por un grupo de amigos con quienes comparte esta tradición futbolera. “Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy”, afirmó.

Finalmente, agregó: “Cada cuatro años nos olvidamos de todo y vamos a cada Mundial”.