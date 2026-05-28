Cábala: un intendente de Santa Fe pidió licencia para ir a su séptimo Mundial con amigos

El intendente de la ciudad santafesina de Funes, Rolvider Santacroce, solicitó una licencia de 17 días para asistir al próximo Mundial de fútbol, que comenzará el mes próximo y tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá.
El intendente de Funes se tomará una licencia de 17 días para asistir al Mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Asistir al evento es un "una tradición personal", según relató.
El intendente de la ciudad santafesina de Funes, Rolvider Santacroce, solicitó una licencia de 17 días para asistir al próximo Mundial de fútbol, que comenzará el mes próximo y tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá.
El pedido fue aprobado por el Concejo Deliberante de la localidad, ubicada a pocos kilómetros de Rosario, y el propio jefe comunal explicó que el viaje responde a una tradición personal vinculada a las Copas del Mundo.
El mandatario local sostuvo que todavía no se tomó descanso durante este año y aseguró que necesitaba concretar el viaje. “Son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho”, expresó Santacroce en declaraciones radiales.
Además, remarcó que ya participó de varias citas mundialistas y que mantiene esa costumbre desde hace décadas. Según detalló, estará presente en los primeros encuentros de la Selección argentina durante la fase inicial del torneo.
Santacroce viajará para asistir al debut frente a Argelia, que se disputará en Kansas City. Luego seguirá los compromisos contra Austria y Jordania, ambos programados en el estado de Texas.
El intendente también contó que realizará el viaje acompañado por un grupo de amigos con quienes comparte esta tradición futbolera. “Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy”, afirmó.
Finalmente, agregó: “Cada cuatro años nos olvidamos de todo y vamos a cada Mundial”.