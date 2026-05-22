22 de mayo de 2026 - 08:39

Habló la madre del alumno retado en clase: "La vicedirectora abre las ventanas por el olor y los chicos tienen frío"

Silvia, la madre del chico cuyo video se viralizó porque la docente le pateó el pupitre, negó que su hijo tenga actitudes violentas: "Él vive adentro de mi casa, no es de la calle".

El enojo de la mamá del adolescente cuyo pupitre fue pateado por la vicedirectora

El enojo de la mamá del adolescente cuyo pupitre fue pateado por la vicedirectora

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Captura / A24
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El caso de la vicedirectora de la Escuela N° 540 de Rosario (Santa Fe) que quedó grabada mientras le pateaba el pupitre a un alumno de 15 años sumó un nuevo capítulo luego de que hablara la madre del adolescente involucrado. Silvia, mamá de Matías, cuestionó el accionar de la autoridad escolar y aseguró que la reacción “fue desmedida”.

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El episodio ocurrió el viernes pasado dentro de un aula y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Allí se observa el momento en que la vicedirectora ingresa al curso, tras ser convocada por una docente por problemas de disciplina, y termina pateando el banco del estudiante mientras le recrimina su comportamiento.

“¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”, le dijo la mujer al adolescente luego de patear el pupitre.

Días después de la difusión del video, Silvia habló este jueves junto a su hijo y aseguró en el canal A24 que nunca fue convocada previamente por la escuela para advertirle sobre supuestos problemas de conducta.

“Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccione de esa manera. Me hubieran llamado ese día para hablar, no hacer lo que ella hizo”, sostuvo en declaraciones televisivas, además de destacar que la docente va a ser sancionada.

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Matías, estudiante de tercer año, explicó que la situación comenzó cuando la vicedirectora entró al aula molesta.

“Según ella andábamos a los empujones, pero yo no vi nada. Después entró enojada y nos retó a todos”, relató el adolescente, quien además recibió una suspensión de 15 días y deberá realizar trabajos prácticos desde su casa.

La madre también denunció que existen antecedentes de conflictos con la autoridad escolar y afirmó que, presuntamente, otros estudiantes sufren malos tratos. “Ella abre las ventanas porque dicen que hay olor y los chicos tienen frío. Mi hijo está encapuchado porque tiene frío”, expresó.

Además, rechazó que su hijo sea violento.

“Él vive adentro de mi casa, no es un chico de la calle”, señaló. Y agregó una fuerte referencia al contexto de inseguridad y narcotráfico en Rosario: “¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarlo en la esquina para que esté con los soldaditos? ¿O que ande robando?”.

En paralelo, Silvia reclamó que la vicedirectora también sea apartada de sus funciones mientras avanza la investigación interna. Según afirmó, la directiva continúa asistiendo normalmente a la escuela pese a la polémica.

El video del episodio mostró además otros cruces entre la autoridad escolar y estudiantes por el uso de celulares en clase y por el comportamiento general del curso.

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