160 años de educación: la emotiva historia de la primera escuela que nació en San Martín

Este 14 de mayo se cumplen 160 años de la creación de una de las instituciones educativas más emblemáticas del Este mendocino: la Escuela Nº 1-008 “General José de San Martín” . El aniversario encuentra a la tradicional escuela de la ciudad de San Martín convertida no sólo en un espacio de enseñanza, sino también en parte del patrimonio histórico y cultural del departamento.

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El Municipio saludó en esta fecha a toda la comunidad educativa del establecimiento, destacando el valor histórico de una institución que atravesó distintas etapas de la vida mendocina y que continúa siendo referencia para generaciones de alumnos, docentes y familias.

La historia de la escuela se remonta al 14 de mayo de 1866, cuando el Gobierno de Mendoza firmó el decreto que dio origen a la entonces Escuela Fiscal de Varones del departamento . Aquel documento oficial establecía: “La Escuela Fiscal de varones que próximamente va a abrirse en el departamento de Gral. San Martín, llevará el nombre dicho departamento”.

Ese decreto constituye el primer registro formal de una institución que nació en tiempos en que la educación pública comenzaba a consolidarse en Mendoza y en el país. Apenas cuatro años antes se había librado la Batalla de Pavón y la Argentina transitaba un proceso de organización institucional. En ese contexto, la creación de escuelas representaba una herramienta central para construir ciudadanía y extender el acceso a la educación.

Cuando la escuela fue creada, el departamento de San Martín todavía tenía una fisonomía muy distinta a la actual. La región comenzaba lentamente a consolidar su crecimiento económico y poblacional, impulsado por la expansión agrícola y la llegada de inmigrantes. La educación pública era todavía limitada y muchas familias tenían dificultades para acceder a la escolarización de sus hijos.

Por eso, la fundación de la escuela significó un hecho trascendental para la comunidad local. No se trataba únicamente de un edificio o de un grupo de maestros: representaba la posibilidad de formar nuevas generaciones en un contexto en el que alfabetizar y educar eran objetivos prioritarios para el desarrollo de la provincia.

Los documentos conservados en el archivo histórico provincial permiten reconstruir parte de esos primeros años. En la Carpeta Nº 100 aparecen varias planillas y nóminas de las escuelas existentes en Mendoza, donde ya figura la Escuela Nº 1 de San Martín, antecedente directo de la actual institución.

Pocos años después surgió también la Escuela de Niñas. El único registro conocido corresponde al decreto Nº 44 del año 1869, firmado por el gobernador Nicolás Villanueva y Daniel Becerra. Allí se especificaba que la nueva escuela comenzaría a funcionar equipada con muebles, un detalle que revela el interés oficial por dotar al establecimiento de las condiciones necesarias para su funcionamiento.

En aquellos años era habitual que existieran escuelas separadas para varones y mujeres, una modalidad extendida en gran parte del país durante el siglo XIX. Sin embargo, con el paso del tiempo ambas instituciones terminarían integrándose.

La unión de las escuelas y el nacimiento de una institución histórica

Al comenzar 1911 se produjo un hecho fundamental en la historia educativa del departamento: la unificación de la escuela de varones y la escuela de niñas en un único establecimiento mixto.

Aquella decisión acompañaba cambios sociales y educativos que comenzaban a darse en la Argentina de principios del siglo XX, donde lentamente se consolidaba una visión más amplia de la educación pública y de la integración escolar.

Ese mismo año, mediante la Resolución Nº 609, el establecimiento recibió el nombre de “Almirante Brown”. Sin embargo, pocos años después, en 1915, se resolvió el cambio definitivo de denominación y la escuela pasó a llamarse Escuela Superior “General José de San Martín”, nombre con el que quedó identificada hasta la actualidad.

La elección del nombre no fue casual. En Mendoza, la figura del Libertador tiene un peso histórico profundo por su vínculo con la formación del Ejército de los Andes y la campaña emancipadora. Que una de las escuelas más importantes del departamento llevara su nombre implicaba también transmitir valores asociados a la educación, el esfuerzo y la construcción colectiva.

Con el correr de las décadas, la institución fue creciendo junto con la ciudad. La comunidad comenzó a llamarla simplemente “la Escuela Grande”, un apodo que todavía permanece en la memoria de muchos vecinos y ex alumnos.

El sobrenombre no sólo hacía referencia a sus dimensiones o cantidad de estudiantes, sino también al lugar simbólico que ocupaba dentro de San Martín. Durante generaciones, pasar por sus aulas constituyó parte de la historia personal de miles de familias del Este provincial.

escuela 2 A 160 años de su creación, la Escuela Nº 1-008 “General José de San Martín” continúa siendo una de las instituciones educativas más emblemáticas del Este mendocino.

El edificio histórico de calle 25 de Mayo

Uno de los capítulos más importantes en la trayectoria institucional llegó en 1929, cuando se inauguró el edificio que la escuela ocupa actualmente, sobre calle 25 de Mayo Nº 149 de la ciudad de San Martín.

El inmueble, ubicado entre Albuera y Bailén, se convirtió con el tiempo en uno de los edificios escolares más reconocidos de la zona urbana céntrica del departamento.

La construcción posee además un importante valor patrimonial. En 2011, cuando se cumplieron cien años de funcionamiento en ese edificio histórico, desde la institución se destacó formalmente su condición de patrimonio cultural.

Ese aniversario motivó también una convocatoria a ex alumnos, docentes y vecinos para aportar fotografías, documentos y materiales históricos relacionados con la escuela, con el objetivo de preservar la memoria institucional y fortalecer el archivo histórico del establecimiento.

A lo largo de más de un siglo, las aulas del edificio fueron escenario de distintas generaciones de estudiantes, cambios pedagógicos, actos escolares, celebraciones patrias y momentos que quedaron grabados en la vida cotidiana del departamento.

La escuela atravesó transformaciones educativas, reformas curriculares y distintas etapas del sistema escolar mendocino. También acompañó los cambios sociales y culturales de cada época, adaptándose a nuevas realidades sin perder su identidad histórica.

La numeración actual y la continuidad educativa

En 1979 se produjo una modificación general en la numeración de las escuelas de Mendoza. A partir de entonces, el establecimiento adoptó oficialmente la denominación actual: Escuela Nº 1-008 “General José de San Martín”.

Aunque los nombres administrativos fueron cambiando con el tiempo, para gran parte de la comunidad siguió siendo “la Escuela Grande”, una referencia inmediata dentro de la ciudad.

A lo largo de 160 años, la institución logró sostener una continuidad educativa poco frecuente. Distintas generaciones de docentes dejaron su huella en sus aulas, mientras miles de estudiantes iniciaron allí su formación primaria.

La historia de la escuela también refleja la evolución de la educación pública mendocina. Desde aquellos primeros decretos de la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, el establecimiento acompañó los procesos de expansión educativa, alfabetización e inclusión escolar en el Este provincial.

Un aniversario que trasciende a la escuela

Cumplir 160 años no representa solamente una cifra simbólica. En una provincia donde muchas instituciones fueron transformándose o desapareciendo con el tiempo, la permanencia de la Escuela General San Martín habla de una construcción colectiva sostenida durante generaciones.

Detrás de esa continuidad existe una extensa trama formada por docentes, directivos, auxiliares, cooperadoras y familias que hicieron posible el funcionamiento cotidiano de la institución.

También existe una memoria afectiva compartida por miles de exalumnos que conservan recuerdos vinculados a sus aulas, sus patios y sus actos escolares.

Por eso, este nuevo aniversario no sólo interpela a la comunidad educativa actual, sino también a gran parte de la historia social de San Martín.

La escuela nació cuando Mendoza todavía estaba consolidando su sistema educativo. Sobrevivió a crisis políticas, cambios institucionales y profundas transformaciones sociales. Vio crecer al departamento y se convirtió en parte inseparable de su identidad.

Hoy, a 160 años de aquel decreto firmado en 1866, la Escuela Nº 1-008 “General José de San Martín” continúa ocupando el mismo lugar central en la vida educativa y cultural de la comunidad sanmartiniana.