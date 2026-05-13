Murió un motociclista tras chocar con un automovilista ebrio en San Martín

La tragedia ocurrió anoche en un cruce de calles de Palmira. El fallecido tenía 21 años.

Choque fatal entre una moto y un automóvil en Palmira, San Martín

Un joven motociclista de 21 años murió durante la noche del martes luego de protagonizar un choque con un automovilista ebrio en San Martín.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió cerca de las 23.50 en la intersección de calles Cadetes Chilenos y Lencinas, en Palmira.

Según las primeras actuaciones, el choque se produjo cuando la motocicleta Honda Tornado 250 cc, conducida por P.M. (21), y un Chevrolet Onix, manejado por un hombre de 55 años, colisionaron por causas que todavía son materia de investigación.

El conductor del automóvil no sufrió lesiones, aunque el test de alcoholemia realizado en el lugar arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre, justo por encima del límite permitido para conducir.

En tanto, el joven motociclista fue trasladado en estado crítico al hospital Perrupato, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas después.