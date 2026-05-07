7 de mayo de 2026 - 12:12

Escándalo: un juez de Faltas cruzó en rojo, chocó a un motociclista y se fugó

Ocurrió en pleno centro sanjuanino. El magistrado Enrique Mattar fue interceptado por la policía gracias a que otro conductor que lo persiguió.

Escándalo en San Juan: un juez de Faltas cruzó en rojo, chocó a un motociclista y se dio a la fuga.

Escándalo en San Juan: un juez de Faltas cruzó en rojo, chocó a un motociclista y se dio a la fuga.

Foto:

Diario De Cuyo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un juez de Faltas identificado como Enrique Mattar, se encuentra bajo investigación judicial tras protagonizar un incidente vial en plena capital sanjuanina y, presuntamente, abandonar el lugar sin asistir a la víctima.

Leé además

Comisaría de Córdoba donde habría ocurrido el escándalo.  

Escándalo: una modelo de OnlyFans denunció que 4 policías la obligaron a mostrar su contenido íntimo
Sol no pudo completar el intercambio de Gran Hermano por temas de salud.

Escándalo en Gran Hermano: la salida de Solange Abraham desató versiones cruzadas y sospechas de estrategia

El hecho se registró alrededor de las 17:00 en el cruce de calle 9 de Julio y avenida Rawson. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, el magistrado circulaba en su vehículo particular en sentido este-oeste cuando habría ignorado la luz roja del semáforo. En esa maniobra, impactó a un motociclista que se desplazaba en un rodado de 110 cc y que contaba con la habilitación del paso en luz verde.

Persecución y detención

Tras la colisión, el juez no se habría detenido, continuando su trayecto pese al choque. Sin embargo, la secuencia fue vista por otro motociclista que presenció el episodio y decidió seguir al juez por varias cuadras.

El testigo logró alertar a un móvil policial cerca del Acceso Sur, lo que permitió que los efectivos interceptaran el vehículo. Al momento de la identificación, se constató que el conductor era el titular de uno de los Juzgados de Faltas de la provincia.

Respecto al motociclista embestido, Diario de Cuyo informó que se encuentra fuera de peligro. El hombre presenta múltiples contusiones y golpes en la espalda y afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

Además, detallaron que el impacto no habría sido frontal. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Karen Oviedo, conocida como la envenenadora de Guaymallén, durante el juicio celebrado en el Polo Judicial por doble homicidio. / Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza

"Envenenadora de Guaymallén" condenada a perpetua: ¿Le darán domiciliaria para cuidar a sus hijas?

Por Oscar Guillén
Fiscales del caso Nora Dalmasso: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Todos fueron destituidos. 

Nora Dalmasso: los motivos que llevaron a destituir a los tres fiscales que investigaron el crimen

Por Redacción Policiales
Guardia del hospital Central. Archivo 

Se escapó un preso del Hospital Central cuando el policía que lo custodiaba se fue al baño

Por Redacción Policiales
Detuvieron a una pareja armada durante un control vehicular en Godoy Cruz  

¿Cita romántica frustrada? detuvieron a una joven pareja; ella llevaba un revólver en la campera

Por Redacción Policiales