Escándalo: un juez de Faltas cruzó en rojo, chocó a un motociclista y se fugó

Ocurrió en pleno centro sanjuanino. El magistrado Enrique Mattar fue interceptado por la policía gracias a que otro conductor que lo persiguió.

Escándalo en San Juan: un juez de Faltas cruzó en rojo, chocó a un motociclista y se dio a la fuga.

Un juez de Faltas identificado como Enrique Mattar, se encuentra bajo investigación judicial tras protagonizar un incidente vial en plena capital sanjuanina y, presuntamente, abandonar el lugar sin asistir a la víctima.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 en el cruce de calle 9 de Julio y avenida Rawson. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, el magistrado circulaba en su vehículo particular en sentido este-oeste cuando habría ignorado la luz roja del semáforo. En esa maniobra, impactó a un motociclista que se desplazaba en un rodado de 110 cc y que contaba con la habilitación del paso en luz verde.

Persecución y detención Tras la colisión, el juez no se habría detenido, continuando su trayecto pese al choque. Sin embargo, la secuencia fue vista por otro motociclista que presenció el episodio y decidió seguir al juez por varias cuadras.

El testigo logró alertar a un móvil policial cerca del Acceso Sur, lo que permitió que los efectivos interceptaran el vehículo. Al momento de la identificación, se constató que el conductor era el titular de uno de los Juzgados de Faltas de la provincia.