Nora Dalmasso: los motivos que llevaron a destituir a los tres fiscales que investigaron el crimen

Casi dos décadas después del asesinato de Nora Dalmasso , el Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba resolvió destituir a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro al considerar que incurrieron en mal desempeño y negligencia grave durante la investigación por el crimen ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto , que quedó impune el año pasado.

Escándalo: un juez de Faltas cruzó en rojo, chocó a un motociclista y se fugó

"Envenenadora de Guaymallén" condenada a perpetua: ¿Le darán domiciliaria para cuidar a sus hijas?

La resolución se conoció este miércoles por la noche, luego de una extensa audiencia en la que las partes expusieron sus alegatos finales.

Apenas se leyó la sentencia, la familia Macarrón-Dalmasso reaccionó con una mezcla de alivio y emoción contenida. Los abrazos y las lágrimas reflejaron el peso de casi veinte años atravesados por sospechas, exposición pública y una causa judicial que avanzó entre errores, cambios de hipótesis y fuertes cuestionamientos.

Lágrimas y abrazos tras la destitución de los fiscales Así fue la reacción del viudo y los hijos de Nora Dalmasso tras escuchar la resolución del jury que apartó a Di Santo, Miralles y Pizarro. Marcelo, Facundo y Valentina Macarrón se unieron en un abrazo en medio del dolor a… pic.twitter.com/vyWwvXEu8b

Di Santo estuvo al frente del expediente entre 2007 y 2015; Miralles intervino entre 2016 y 2017; y Pizarro condujo la etapa final hasta 2019, cuando elevó la causa a juicio contra el viudo Marcelo Macarrón, quien finalmente resultó absuelto.

El abrazo del abogado de la familia Macarrón con los hijos de Nora Dalmasso El abrazo del abogado de la familia Macarrón con los hijos de Nora Dalmasso Gentileza / La Voz

Por negligencia, destituyeron a los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro

Durante el jury, la fiscal general adjunta Betina Croppi sostuvo que las irregularidades en la investigación “están probadas” y cuestionó con dureza el desempeño de los tres funcionarios.

Su exposición tuvo uno de los momentos más contundentes cuando afirmó que el principal sospechoso “estaba frente a sus ojos y no hicieron nada”, en referencia al parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen.

Según Croppi, desde el comienzo de la investigación se construyeron hipótesis sin sustento sólido mientras se desatendían elementos clave que podían orientar la pesquisa hacia el autor material del asesinato.

Uno de los ejes centrales del proceso disciplinario fue justamente el manejo del ADN masculino detectado a partir de un informe elaborado por el FBI. Para la acusación, esa evidencia no recibió el seguimiento necesario durante años, pese a su enorme relevancia.

La fiscal también cuestionó el tratamiento mediático y judicial que rodeó a Nora Dalmasso. En su alegato aseguró que desde la propia investigación se impulsó la hipótesis del “amante asesino” y se alimentaron versiones sobre la vida privada de la víctima que terminaron dañando su imagen pública. “Se alimentó la narrativa de mujer promiscua”, afirmó.

El jury también repasó otras líneas investigativas que, con el paso del tiempo, quedaron desacreditadas.

Croppi criticó especialmente las sospechas instaladas sobre Facundo Macarrón, hijo de Nora, quien durante años quedó expuesto públicamente. “Se construyó una teoría casi novelesca de un descendiente que viajaba, abusaba de su madre y la mataba, motivado por un conflicto de identidad sexual”, expresó la fiscal durante la audiencia.

Crimen de Nora Dalmasso: sobreseyeron a su hijo El crimen de Nora Dalmasso quedó impune casi 20 años después de ocurrido Archivo

Las palabras impactaron de lleno en la familia. Valentina Macarrón rompió en llanto mientras escuchaba el alegato sentada junto a su hermano y a su padre.

Respecto de cada uno de los fiscales, la acusación estableció responsabilidades diferenciadas.

A Di Santo le reprocharon no haber profundizado las sospechas sobre Bárzola pese a los indicios tempranos que lo vinculaban con la escena del crimen.

En el caso de Miralles, se cuestionó la insistencia en avanzar sobre el entorno familiar y particularmente sobre el viudo Marcelo Macarrón, una hipótesis que terminó sin respaldo probatorio firme.

Sobre Pizarro, Croppi sostuvo que elevó a juicio una teoría de homicidio por encargo que no logró sostenerse durante el debate oral. Además, cuestionó que nunca incorporara el delito de abuso sexual pese a considerar acreditado que la víctima había sido ultrajada antes de morir.

“Fue un manual de como no investigar un caso de violencia de género”, lanzó la fiscal al cierre de su exposición, en una frase que resumió el espíritu de la acusación.

Las defensas de los fiscales rechazaron las imputaciones y sostuvieron que actuaron conforme a las pruebas disponibles en cada etapa de la investigación. También argumentaron que la complejidad del caso y la coexistencia de múltiples hipótesis dificultaron el avance de la causa.

Sin embargo, el jury consideró acreditadas las irregularidades y resolvió apartarlos definitivamente de sus cargos, en una decisión histórica para un expediente que durante años simbolizó las fallas más profundas del sistema judicial y el tratamiento de la violencia de género en Argentina.

"Los únicos responsables de la pesadilla que vivió la familia Dalmasso fueron estos tres fiscales"

El abogado de la familia Dalmasso, Gustavo Liebau, se mostró satisfecho con el resultado del proceso y afirmó que se trató de algo inédito en el país.

"Los únicos responsables de la pesadilla que vivió la familia Dalmasso fueron estos tres fiscales", dijo el letrado, citado por La Voz.

"El trabajo de la doctora Croppi ha sido impecable. Ella sintetizó el infierno que vivió la familia", expresó.