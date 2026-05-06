6 de mayo de 2026 - 19:07

Un camionero falleció tras desvanecerse en una estación de servicio en Uspallata

El hombre salió del baño del lugar y se descompensó. Personal de servicio de emergencia que llegó al lugar constató el deceso.

Un camionero falleció tras desvanecerse en una estación de servicio en Uspallata | Imagen ilustrativa

Un camionero falleció tras desvanecerse en una estación de servicio en Uspallata | Imagen ilustrativa

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camionero falleció este miércoles en una estación de servicio ubicada en el km 1151 de Uspallata tras sufrir una descompensación. El hombre fue asistido por sus compañeros quienes le realizaron maniobras de RCP sin éxito.

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Según informaron autoridades de Coordinación de Frontera, el hombre de nacionalidad argentina, era chofer de un camión de la empresa Furlong quien se había detenido en el parador de la estación de servicio, sobre la Ruta Nacional 7.

El chofer había ingresado al sector de duchas y, al salir se descompensó. La situación fue alertada por sus compañeros, quienes dieron aviso a la ambulancia y procedieron a realizarle maniobras de RCP. Sin embargo, personal del servicio de emergencia constató el deceso.

En el lugar trabajó personal de Policía de Mendoza para realizar las tareas de rigor y efectuar las comunicación a la justicia interviniente en el caso.

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