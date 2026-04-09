Dos jóvenes en moto chocaron de frente contra una camioneta en Uspallata

El siniestro ocurrió ayer sobre la Ruta 52. Una adolescente de 18 años sufrió politraumatismos graves. Los conductores dieron negativo en el test de alcoholemia.

Dos jóvenes en moto resultaron heridos tras chocar de frente contra una camioneta en Uspallata. | Ilustrativa

Un accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles por la noche en el departamento de Las Heras, dejando a dos jóvenes internados con heridas. El hecho se produjo cerca de las 23.45 sobre la Ruta 52, a la altura del kilómetro 3,5, en la localidad de Uspallata.

Por razones que se investigan, una motocicleta Corven 110 cc, en la que viajaban dos jóvenes de 18 años, perdió el control e impactó de frente contra una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 59 años.

Tras el alerta al 911, personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron al lugar. Allí diagnosticaron al conductor de la moto con politraumatismos y lesiones en su pierna derecha mientras que a su acompañante con politraumatismos graves.

Tránsito le realizó el test de alcoholemia a ambos conductores y el resultado arrojó 0.00 g/l.