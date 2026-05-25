Quiso atacar a su ex con bombas molotov, escapó y lo frenaron a los tiros: video de la persecución

Un hombre de 45 años fue detenido en Junín con dos bombas molotov en su poder luego de una intensa persecución policial sobre la Ruta Provincial 65, en Buenos Aires . Los investigadores creen que planeaba atacar a su expareja y confirmaron que ya tenía una restricción perimetral vigente.

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Dentro del auto en el que escapaba, los efectivos encontraron un bidón con nafta y dos botellas preparadas como bombas caseras. La víctima había denunciado al sospechoso por violencia familiar apenas un día antes de su detención.

La secuencia comenzó cuando policías acudieron a una dirección muy cercana de la casa de la expareja tras el llamado de un vecino que alertó por la presencia sospechosa de un vehículo estacionado. Cuando los efectivos intentaron identificar al conductor, el hombre aceleró y huyó a toda velocidad .

Desde ese momento comenzó una persecución de varios kilómetros que quedó registrada en videos grabados por testigos. Durante la fuga, el sospechoso realizó maniobras peligrosas mientras dos patrulleros intentaban interceptarlo sobre la ruta. La persecución se extendió por unos diez kilómetros.

En medio del intenso operativo, el conductor chocó contra uno de los móviles policiales y cayó dentro de una zanja. Sin embargo, logró continuar algunos metros más en contramano antes de volver a ser perseguido por otros efectivos de apoyo.

Embed Video: planeaba atacar con bombas molotov a su expareja y lo detuvieron tras una feroz persecución por la ruta | Por Fabián Induti https://t.co/nv9s8YJ3Iq pic.twitter.com/TEnIFpiS5P — infobae (@infobae) May 25, 2026

Ante la incertidumbre sobre si estaba armado, unos de los policías descendió del patrullero y efectuó disparos contra el vehículo. En uno de los videos se escucha a un testigo gritar. “¡No, lo mató, amigo! Le pegó un tiro en la cabeza”.

Pese a los disparos, el acusado resultó ileso y finalmente fue reducido sobre la misma Ruta Provincial 65, ya en dirección hacia la ciudad de Junín. Luego de la detención, los uniformados inspeccionaron el auto y hallaron los elementos incendiarios.

La causa quedó en manos de Vanina Lisazo, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín, quien imputó al detenido por daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad. Por el momento no se tomaron medidas drásticas contra el policía que disparó, aunque será sometido a una prueba psicológica.