Ocurrió a 500 metros del ingreso al departamento. El conductor sufrió politraumatismos moderados.

Accidente en Uspallata: una camioneta protagonizó un aparatoso vuelco en la ruta 7.

Un siniestro vial se registró este sábado por la mañana en la zona de Uspallata, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y terminó volcando a un costado de la calzada. El hecho ocurrió aproximadamente a las 09:00 hs sobre la Ruta Nacional 7, a 500 metros hacia el oeste del ingreso a la localidad.

De acuerdo con el reporte policial, el accidente fue protagonizado por un hombre identificado como M.A.M., quien circulaba en una camioneta Renault Duster con dirección oeste-este.

Por causas que se investigan, el conductor habría ingresado a la banquina y, debido a la diferencia de altura del terreno, el rodado volcó.

Accidente en Uspallata: una camioneta protagonizó un aparatoso vuelco en la ruta 7 El hombre sufrió politraumatismos y se encuentra fuera de peligro.

Tras el vuelco, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al hombre en el lugar. Se dispuso su traslado inmediato al Hospital El Carmen, donde lo diagnosticaron politraumatismos moderados. Está fuera de peligro y sin riesgo de vida.