Tragedia en Las Heras: un motociclista murió y otro resultó herido tras ser aplastados por un árbol

El fatal accidente ocurrió esta tarde en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga. Personal de bomberos y emergencias trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas entre las ramas y cables de alta tensión.

Un motociclista murió y otro resultó herido tras la caída de un árbol por el Zonda en Las Heras

Una tarde trágica se vivió en Las Heras cuando, alrededor de las 17.22, un llamado al 911 alertó sobre un grave incidente en medio del alerta por Zonda:. un árbol de gran porte se desplomó sobre la calzada, en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga, y aplastó a dos motociclistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con la información policial, el personal de cámaras de seguridad logró visualizar inicialmente una motocicleta atrapada bajo el ejemplar caído. Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro afectó a dos motocicletas que transitaban por el sector en el momento exacto del colapso.

Tragedia en Las Heras: un motociclista murió y otro resultó herido tras la caída de un árbol por el Zonda Un motociclista murió y otro resultó herido tras la caída de un árbol por el Zonda en Las Heras Ministerio de Seguridad

Como consecuencia del violento impacto, uno de los conductores perdió la vida en el lugar. Así lo constató personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que al llegar a lugar lo halló sin signos vitales. El otro conductor involucrado logró ser rescatado y fue atendido por los servicios de emergencia.

En el sitio del siniestro trabajó intensamente el cuerpo de Bomberos y personal de la empresa Edemsa, debido a que la caída del árbol también provocó el derribo de cables, lo que generó un escenario de alta peligrosidad.