Seis miembros de una familia se intoxicaron con monóxido por una extraña razón: cuatro menores internados

Una familia del barrio Amigorena fue hospitalizada de urgencia tras presentar síntomas de intoxicación; tres niños y su madre permanecen internados mientras investigan las causas en la vivienda.

Siete miembros de una familia se intoxicaron con monóxido por una extraña razón: cuatro menores internados

Un grave episodio de intoxicación por monóxido de carbono ocurrió anoche en Las Heras, dejando a tres niños y su madre hospitalizados.

El hecho se registró cerca de las 22:45 en el barrio Amigorena. Todo comenzó cuando un menor ingresó a un centro de salud con síntomas compatibles con intoxicación, lo que derivó en la intervención policial.

Según relató el abuelo de los menores, una de las niñas comenzó a convulsionar, por lo que decidieron trasladarla de urgencia por sus propios medios al hospital. Una vez allí, los profesionales confirmaron en primera instancia un cuadro de intoxicación por monóxido de carbono.

Como consecuencia, tres menores, de 9, 5 años y un lactante de 6 meses, junto a su madre quedaron internados en el Hospital Carrillo, mientras que los otros adultos, de 68 y 31 años, permanecen en observación.

Al inspeccionar el domicilio, las autoridades constataron que se trata de una vivienda precaria, con ambientes reducidos y la presencia de dos motocicletas de 150cc en el interior. Además, se percibía un fuerte olor a combustible. Personal técnico de Ecogas descartó pérdidas de gas, aunque igualmente se realizó el corte preventivo del suministro externo.