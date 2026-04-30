30 de abril de 2026 - 18:15

Le vaciaron la cuenta en 22 minutos a una jubilada y la Justicia obligó al banco a devolverle el dinero

Además de restituir el dinero robado, la entidad financiera deberá indemnizar a la mujer. Según la Justicia, los sistemas de control tendrían que haber advertido los movimientos extraños.

La jubilada deberá ser indemnizada por el banco tras el vaciamiento de su cuenta.

La jubilada deberá ser indemnizada por el banco tras el vaciamiento de su cuenta.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una jubilada sufrió el vaciamiento de su cuenta bancaria en apenas 22 minutos y la Justicia responsabilizó a la entidad financiera por no haber detectado ni frenado las operaciones. El fallo confirmó que el banco deberá devolver el dinero robado y pagar una indemnización por el daño causado.

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El hecho ocurrió mediante seis transferencias consecutivas por un total de $2.430.000, enviadas a destinatarios desconocidos desde la cuenta de la víctima, lo que fue considerado un movimiento inusual que debió haber sido advertido por los sistemas de control.

La Cámara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la condena y sostuvo que la entidad incumplió su deber de seguridad al no activar alertas ni verificar la identidad de quien realizaba las operaciones.

Mayor vulnerabilidad, dependiendo de la edad

Para los jueces Eduardo Machin, Matilde Ballerini y Alejandra Tevez estas operaciones debieron ser alertadas por el banco. “El banco debió haber advertido que las seis transferencias que habían sido realizadas en un lapso de 22 minutos no eran operaciones habituales”, sostuvo el fallo.

En esa línea, remarcaron que la entidad incumplió su deber de seguridad al no activar alertas ni verificar la identidad de quien operaba la cuenta: “No existe prueba en el expediente que acredite la activación de dichos protocolos”.

En el escrito se manifestó que la entidad pretendió durante el caso que la víctima probara que no entregó sus claves: “Exigir eso es pedirle que produzca una prueba negativa de imposible producción”.

Otro punto que pesó al momento de la toma de la decisión es el hecho de que la cliente era una persona mayor, lo que la colocaba en una situación de especial vulnerabilidad.

Con la información aportada, los magistrados confirmaron la sentencia contra el banco que deberá restituir el dinero robado y por daño moral se confirmó una indemnización de $2.500.000.

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